Оккупанты завалили магазины Мелитополя фальсификатом из "ДНР": продают поддельный "Рошен" и суррогатную "Хортицу"

Во временно оккупированном россиянами Мелитополе активно торгуют фальсификатом. Подделки под украинские бренды – например, "Рошен", "Хортица" и "Обухов" – завозят с территории т.н. "ДНР".

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Подделки продают прямо в супермаркетах. Кроме того, на местных рынках массово продают товары из Узбекистана, сообщает РИА Мелитополь.

Отмечается, что в кондитерских отделах супермаркетов можно найти конфеты с надписью "Рошен". Однако ничего общего с украинским "Рошеном" они не имеют.

"На самом деле это фальсификат, которым просто завалены полки магазинов в Мелитополе. Цена за кило от 250 до 400 рублей и выше. Кстати, конфеты "Ромашка" фабрики "Рошен" рашисты завернули в очень похожую обертку с названием "Катюша". Вкус отвратительный, отмечают мелитопольцы", – говорится в сообщении.

До введения гауляйтером Евгением Балицким "сухого закона" оккупанты также успели заставить полки супермаркетов поддельным алкоголем. Продают фальсификат в бутылках с надписями "Хортица", "Хлебный дар" и даже Absolut.

Как и в случае с конфетами, водка не имеет отношения к украинским и иностранным производителям. Кроме того, товар продают вообще без акцизных марок.

"Оккупанты спаивали местное население суррогатом. А ФСБшники, под чьим прикрытием шла реализация товара, имели сверхприбыль", – отмечает издание.

Еще один украинских бренд, который не дает покоя оккупантам, – туалетная бумага "Обухов". На рулонах написано, что их якобы производят в Обухове Киевской области.

Но на самом деле, по данным местных СМИ, бумагу производят в оккупированной Макеевке. Кроме того, оккупанты "украсили" поддельную обуховскую бумагу абсурдными назписями по типу "Возьми меня", "Нежность", "100% наслаждения".

В целом из-за наложенных на Россию санкций оккупантам непросто организовать импорт товаров в оккупированный Мелитополь. Бытовую технику, например, в город везут исключительно из Китая и Турции, а одежду и продукты – из Краснодара, Ростова, Узбекистана и через оккупированный Крым.

"К примеру, молочный продукт завозят из Джанкоя. Что до местного молокозавода, который был украден рашистами, то вкусовые качества товара, нынче производимого на нем, существенно просели. А цены космос", – отмечают местные жители.

Помимо этого, в Мелитополе "осели" торгаши из Узбекистана. Оккупационная власть официально открыла им путь в город, пригласив осенью на так называемую большую ярмарку под названием "Ташкент". "Тогда в город заехали узбеки со своим товаром: постельным бельем, обувью, посудой в национальном стиле. Однако после ярмарки многие решили осесть в Мелитополе", – сообщают местные СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, также на временно оккупированной территории Запорожской области оккупанты придумывают разные способы, как вынудить украинцев оформлять паспорта РФ. Например, захватчики инициировали "перезаключение" договоров о поставках электроэнергии – для этого нужны российские документы, а иначе свет обещают отключить.

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