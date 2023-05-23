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Оккупанты завалили магазины Мелитополя фальсификатом из "ДНР": продают поддельный "Рошен" и суррогатную "Хортицу"

Ксения Капустинская
Рынки и компании
3 минуты
6,1 т.
Жителям Мелитополя везут некачественную и опасную продукцию

Во временно оккупированном россиянами Мелитополе активно торгуют фальсификатом. Подделки под украинские бренды – например, "Рошен", "Хортица" и "Обухов" – завозят с территории т.н. "ДНР".

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Подделки продают прямо в супермаркетах. Кроме того, на местных рынках массово продают товары из Узбекистана, сообщает РИА Мелитополь.

Отмечается, что в кондитерских отделах супермаркетов можно найти конфеты с надписью "Рошен". Однако ничего общего с украинским "Рошеном" они не имеют.

"На самом деле это фальсификат, которым просто завалены полки магазинов в Мелитополе. Цена за кило от 250 до 400 рублей и выше. Кстати, конфеты "Ромашка" фабрики "Рошен" рашисты завернули в очень похожую обертку с названием "Катюша". Вкус отвратительный, отмечают мелитопольцы", – говорится в сообщении.

Подделки под "Рошен"

До введения гауляйтером Евгением Балицким "сухого закона" оккупанты также успели заставить полки супермаркетов поддельным алкоголем. Продают фальсификат в бутылках с надписями "Хортица", "Хлебный дар" и даже Absolut.

Как и в случае с конфетами, водка не имеет отношения к украинским и иностранным производителям. Кроме того, товар продают вообще без акцизных марок.

"Оккупанты спаивали местное население суррогатом. А ФСБшники, под чьим прикрытием шла реализация товара, имели сверхприбыль", – отмечает издание.

Суррогатная "Хортица"

Еще один украинских бренд, который не дает покоя оккупантам, – туалетная бумага "Обухов". На рулонах написано, что их якобы производят в Обухове Киевской области. 

Но на самом деле, по данным местных СМИ, бумагу производят в оккупированной Макеевке. Кроме того, оккупанты "украсили" поддельную обуховскую бумагу абсурдными назписями по типу "Возьми меня", "Нежность", "100% наслаждения".

Местных жителей уверяют, что бумага якобы произведена в Обухове

В целом из-за наложенных на Россию санкций оккупантам непросто организовать импорт товаров в оккупированный Мелитополь. Бытовую технику, например, в город везут исключительно из Китая и Турции, а одежду и продукты – из Краснодара, Ростова, Узбекистана и через оккупированный Крым.

"К примеру, молочный продукт завозят из Джанкоя. Что до местного молокозавода, который был украден рашистами, то вкусовые качества товара, нынче производимого на нем, существенно просели. А цены космос", – отмечают местные жители.

Помимо этого, в Мелитополе "осели" торгаши из Узбекистана. Оккупационная власть официально открыла им путь в город, пригласив осенью на так называемую большую ярмарку под названием "Ташкент". "Тогда в город заехали узбеки со своим товаром: постельным бельем, обувью, посудой в национальном стиле. Однако после ярмарки многие решили осесть в Мелитополе", – сообщают местные СМИ. 

Торговцы из Узбекистана

Как сообщал OBOZREVATEL, также на временно оккупированной территории Запорожской области оккупанты придумывают разные способы, как вынудить украинцев оформлять паспорта РФ. Например, захватчики инициировали "перезаключение" договоров о поставках электроэнергии – для этого нужны российские документы, а иначе свет обещают отключить.

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