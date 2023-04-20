Опасные орехи попали в магазины Украины: где обнаружены

В Украине обнаружены опасные орехи, в которых содержатся афлатоксины. Такую продукцию нашли в Одесской области.

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Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области. Такие орехи поставлялись из Украины через Румынию в Германию.

"К нам поступило информационное сообщение системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам #RASFF от 14/04/2023 г. №2023.2515 относительно выявления афлатоксинов (B1 = 3,9; Tot. = 5,1 / B1 = 59,8; Tot. = 85,1 мкг/кг - ppb) в ядрах грецких орехов. Они экспортировались из Украины через Румынию (грузоотправитель: Transilvania Nuts SRL) в Германию (оптовик: Bäko Zentrale Nord eG)", – говорится в сообщении ведомства.

Госпродслужба обратилась к операторам рынка. Их призвали при обнаружении этого товара обращаться в главное управление: ул. Одесса Пересыпская, 7. Телефон: (048) 716-13-01.

Афлатоксины – органические соединения, которые вызывают рак печени и легких, отек легких, снижение веса, конверсию корма, снижает защитные функции организма. При попадании его в высоких дозах в организм смерть наступает в период нескольких суток из-за необратимых поражений печени.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине в разных сегментах рынка количество фальсифицированного масла составляет от 20 до 80%. Такая продукция продается не только на рынках, но и в магазинах и супермаркетах.

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