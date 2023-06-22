Оператор рынка выступает за приведение граничных цен на электроэнергию к европейским нормам

Уровень ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кепы – Ред.) нужно удовлетворить требованиям европейского регламента, считает генеральный директор АО "Оператор рынка" Александр Гавва.

Видео дня

"Наша позиция заключается в приведении норм украинского законодательства в соответствии с требованиями европейского регламента и теми величинами ограничений (ценовых ограничений на рынке электроэнергии, – Ред.), которые определены им в Европейском Союзе", – сказал он во время открытого обсуждения проекта постановления НКРЭКУ об установлении граничных цен на рынке электроэнергии.

Гавва подчеркнул, что такое решение является правильным и обязательным в связи с принятием Энергетическим сообществом в декабре прошлого года адаптированной версии регламента, обязательным для имплементации в Украине.

Напомним, глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что нужно либерализовать ценообразование на рынке электроэнергии, чтобы импорт из Европы мог свободно попадать в Украину и помогать балансировать энергосистему.