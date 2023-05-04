От Путина открестился приближенный олигарх. Хочет, чтобы с него сняли санкции – Bloomberg

Приближенный к президенту РФ Владимиру Путину российский миллиардер Геннадий Тимченко заявил, что это обстоятельство не свидетельствует о его поддержки войны против Украины. А потому санкции ЕС с него нужно снять.

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Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается: также Тимченко требует снять санкции с его жены.

"Тимченко раскритиковал решение Европейского Союза ввести против него санкции. Заявив, что его тесные связи с президентом Владимиром Путиным не означают, что он является союзником Кремля в войне в Украине", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: адвокат российского миллиардера утверждает, что несмотря надавнее знакомство Тимченко и Путина, называть олигарха доверенным лицом российского президента нельзя. Потому что это якобы "содержит своего рода обвинение".

Юрист также отрицает утверждение чиновников ЕС о том, что Тимченко внес вклад в российскую экономику благодаря своим связям в инвестиционной фирме Volga Group и банке "Россия". "Нам все время говорят, что это банк для высокопоставленных российских чиновников, но доказательств этому нет", – отметил он.

В свою очередь, отмечается, юрист Совета ЕС Мари-Сесиль Кадильяк заявила: "совокупность всех доказательств" свидетельствует, что Тимченко "оказывает материальную и финансовую поддержку российским лицам, принимающим решения" в России. А также "извлекает из этого выгоду".

Тимченко, которого в СМИ называют "казначеем Путина", попал под санкции США в 2014 году после оккупации Крыма. ЕС и Великобритания объявили против него санкции в 2022 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из Российского союза промышленников и предпринимателей вышли сразу 15 олигархов. Сделали они это накануне выступления Путина на съезде союза.

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