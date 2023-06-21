Отмена ценовых ограничений не приведет к неконтролируемым колебаниям на энергорынке – эксминистр

На слушаниях Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), почти все участники предложили отменить ценовые ограничения, сообщил бывший министр энергетики и председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.

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"Я считаю это абсолютно правильным. У нас тестовая работа (нового рынка электроэнергии – ред.) прошла, мы обладаем ситуацией, поэтому уверен, что предельные цены – прайс-кепы, нужно ликвидировать", - заявил эксминистр.

По его убеждению, в сложившейся ситуации на рынке после отмены искусственных ограничений "совершенно исключены колебания, которые могут привести к дискриминационных вещей или социального напряжения".

Плачков подчеркнул, что на последних общественных слушаниях в НКРЭКУ почти все участники: производители, дистрибьюторы, энергетические ассоциации, депутатский корпус – предложили отменить предельные цены на рынке электроэнергии.

Напомним, Минэнерго не прогнозирует значительных колебаний цен после отмены прайс-кепов на энергетическом рынке.