Parimatch уволил всех сотрудников в Украине и окончательно закрывает подразделение

Компания Parimatch завтра, 12 мая, полностью закрывает украинское подразделение. При этом уже уволены все сотрудники и руководство компании.

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Об этом 11 мая сообщила СЕО Parimatch в Украине Наталья Гилевич. По ее словам, она также увольняется со своей должности.

"12 мая окончательное закрытие компании PM UA (Parimatch Ukraine. – Ред). Весь коллектив уволен, я тоже покидаю должность. Дальнейшую работу продлят адвокаты и юридические компании", – написала Гилевич.

Parimatch Ukraine приостановила деятельность еще 12 марта 2023 года. Это произошло из-за введения санкций в отношении материнской фирмы Parimatch, а также ряда связанных компаний и лиц.

Санкции фактически заблокировали любую деятельность компании. Parimatch потеряла возможность осуществлять деятельность на территории Украины, пользоваться и распоряжаться активами и выполнять финансовые и экономические обязательства.

Сайт компании был заблокирован, а деньги клиентов заморожены. В марте компании заявляли, что вернут все средства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2022 году компания "Париматч" завершила юридические процессы про отзыву франшизы из России. Бренд было запрещено использовать в стране-агрессоре.

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