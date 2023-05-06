Переговоры по зерновому соглашению перенесли: чего ждать

Анонсированная на 5 мая встреча участников зерновой сделки перенесена на следующую неделю. Будут проведены только технические консультации по продолжению действия инициативы, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар. Об этом пишет ЦТС.

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По его словам, перед встречей заместителей министров обороны стран-участниц соглашения возникла необходимость провести совещание с участием технического персонала ООН, Турции, Украины и России.

"Мы продолжаем наши усилия для того, чтобы зерновая инициатива продолжалась. Мы думаем, что этот вопрос будет продлен в плановом порядке", - сказал министр.

Он также отметил: "от встреч и переговоров создалось впечатление, что эти работы приведут к положительному результату".

Как известно, заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков ранее заявил, что зерновое соглашение – лишь временное решение проблемы, и Украина нуждается в полной разблокировке портов. Это решение поможет снизить мировые цены на зерно и продукцию горно-металлургического комплекса, поэтому Украина призывает всех партнеров и международные организации присоединиться к обеспечению свободного судоходства в Черном море.

В свою очередь страны "Большой семерки" (G7) призвали к продолжению, полной имплементации и расширению зернового соглашения номенклатурой новой продукции.

Ранее первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко также заявила, что Украина стремится расширить международное соглашение об экспорте зерна, поскольку это позволит поддержать экономику пострадавшей от российской войны страны и нарастить ВВП.