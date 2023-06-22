Переходи на украинский легко: ПУМБ инициирует программу БезуМОВНОЇ підтримки для всех украинцев

За последний год многие украинцы по зову сердца перешли на украинский язык, но есть и те, кто колеблется из-за определенных сложностей. ПУМБ стремится облегчить переход на финансовый украинский для своих клиентов и друзей. Для всех желающих начинает программу БезуМОВНОЇ підтримки, которая будет действовать в одноименном чат-боте и в отделениях ПУМБ. Таким оборазом переход будет происходить комфортно.

С 22 июня банк полностью отказывается от использования русского языка во всех своих сервисах: на официальном сайте, в мобильном приложении, банкоматах и терминалах. С начала войны эта опция еще была доступна как дополнительная для русскоязычных пользователей. Однако, согласно последним исследованиям, уже почти 70% клиентов поддерживают отключение российского интерфейса. При этом многие из опрашиваемых отмечают трудности перехода на украинский. Страх ошибок, возможное осуждение окружения из-за неверного произношения, незнание терминологии на украинском заставляют людей отступать от своей цели.

Чтобы быстро и легко вместе со своими клиентами, работниками и всеми желающими овладеть украинским, ПУМБ начинает языковую программу с главным помощником – чат-ботом БезуМОВНА підтримка. Бот подскажет перевод, произношение и значение финансовых терминов, подбодрит и замотивирует переходить на украинский в повседневной жизни. Общаться с пользователями бота будет украинский символ – "Соловейко", созданный украинским иллюстратором Sandra Ruth. Чтобы процесс общения с диджитал-помощником был вдвойне полезнее, чат предложит пользователям пройти тесты и выполнить задания, за которые ПУМБ будет дарить приятные подарки. Банк поддержит каждого, кто предпринимает первые языковые попытки, без всяких условий.

К разработке финансового словаря ПУМБ привлек эксперта – Ирину Домрачеву, доцента кафедры украинского языка, теории и истории украинской и мировой литературы Донецкого национального университета имени Василия Стуса. С началом военных действий в 2014 году Ирине Романовне пришлось покинуть родной Донецк и переехать в Винницу.

Языковая программа будет работать и в отделениях ПУМБ. В частности, каждый клиент банка сможет обратиться к консультанту БезуМОВНОЇ підтримки по любым языковым вопросам, возникающим в процессе обслуживания.

В ПУМБ убеждены: перейти на украинский язык несложно, если иметь поддержку. Общаемся на соловьином языком вместе!