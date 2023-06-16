Первая страна ЕС разработала механизм передачи Украине арестованных активов РФ 

Эстония уже разработала механизм передачи арестованных активов РФ Украине. И пока на уровне ЕС такого механизма нет, первая из стран Союза создала юридические основания для использования российских активов.

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"Европейский союз работает над поиском этого юридического варианта, но мы подготовили юридическое решение, при котором мы можем использовать замороженные активы России как страны-агрессора и использовать их в качестве компенсации для нужд восстановления Украины", - заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, передает ERR.

МИД Эстонии в ближайшее время внесет в правительство проект соответствующей поправки к закону. В глобальном масштабе аналогичная мера также разработана, например, в Канаде. А в США законопроект о конфискации и передаче Украине активов России в качестве репараций.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, речь идет о весомом международном шаге. "Российский правящий класс не ценит людей и готов разбрасываться сотнями тысяч человеческих жизней. А вот денег - украденных, между прочим, денег - им жалко. Они ценят свое имущество. Их надо полностью лишить этого и передать деньги во благо тех, кто пострадал в результате российской агрессии, в результате этой войны с террором, во благо нашей страны и нашего народа", – заявил Зеленский.

Отметим, ЕС заморозил активы Центробанка РФ на общую сумму 200 млрд евро. Сейчас в Евросоюзе решают, как можно потратить деньги. Среди предложений – направить их Украине для восстановления.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны "Большой семерки" (G7) намерены блокировать российские активы до тех пор, пока будет длиться развязанная ею война против Украины. При этом они подчеркивают: любой формат завершения войны должен гарантировать компенсацию РФ ущерба, нанесенного Украине.

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