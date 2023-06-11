Победителей тендеров для Минобороны Украины ждет жесткий контроль качества товаров: детали

Поставщиков Министерства обороны Украины, выигравших тендерные закупки в системе Prozorro, ожидает серьезный контроль качества предлагаемых товаров. Многие неблагополучные компании пытаются злоупотреблять на закупках для министерства.

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Об этом в эфире "5 канала" заявила член киевского общественного Антикоррупционного совета при Министерстве обороны и председатель ОО "Мечта детей Украины" Дана Яровая. Она советует победителям тендеров "не расслабляться".

Яровая добавила: для того чтобы очистить Минобороны от коррупционных злоупотреблений при закупке товаров тылового назначения, членам общественного совета приходится держать постоянные бои.

"Первый выигранный бой – это переход на систему честных закупок Prozorro. Второй – мы сделали точку входа для участников достаточно широкой, в том числе доступной для ритейла. На этом этапе квалификации нам вообще пытались сломать всю процедуру. То есть по формальным признакам хотели завалить все предыдущие достижение общественности и вернуть Минобороны прямые контакты", – объясняет Яровая.

По ее словам, впереди третье сражение – подписание контрактов с победителями и проведение закупок зимней одежды и обуви для ВСУ. "Зимней одеждой нужно было заниматься еще 2 месяца назад. С понедельника мы начинаем процедуру, и общественный контроль должен быть неизменным спутником этого процесса", – подытожила волонтер.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава "Батьківщини" Юлия Тимошенко и члены ее семьи (зять и его отец) стали фигурантами расследования Бюро экономической безопасности (БЭБ). Артур и Леонид Чечоткины имеют практически монопольное положение в поставке продуктов питания в Министерство обороны.

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