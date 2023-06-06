Подрыв Каховской ГЭС оккупантами: "Укрзалізниця" запускает первый эвакуационный поезд из Херсона

В связи с подрывом российскими оккупантами Каховской ГЭС "Укрзалізниця" запускает первый эвакуационный поезд из Херсона. Он отправится в 12.00.

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При этом при необходимости будут назначены дополнительные эвакуационные поезда. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці" 6 июня.

"Укрзалізниця" помогает местным властям с эвакуацией жителей Херсона и близлежащих сел из-за подрыва врагом Каховской ГЭС. Первый эвакуационный поезд отправится из Херсона в 12:00. При необходимости будут назначены дополнительные эвакуационные поезда. Довезем всех до безопасности, несмотря ни на что", – отметили в компании.

Что произошло?

Российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка (Херсонщина). В результате разрушения дамбы вода в Каховском водохранилище начала стремительно падать, угрожая подтоплением.

По данным некоторых СМИ, российские террористы взорвали шлюз Каховской ГЭС, вероятнее всего, "с помощью взрывчатки, заложенной еще прошлой осенью".

"Оккупанты очень боятся, что Силы обороны могут оказаться на левом берегу. Ведь отходить пришлось бы на 15-20 км в глубину из-за особенностей рельефа местности. Поэтому решили совершить акт терроризма и действовали превентивно", - отметили авторы сообщения.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в "Энергоатоме" заявили, что подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС ставит под угрозу безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС. Уровень воды в Каховском водохранилище, используемом для охлаждения реакторов станции, стремительно снижается.

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