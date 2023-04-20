Полноценный экспорт электроэнергии в ЕС принес бы Украине дополнительно 1 млрд грн в месяц, – Омельченко

Благодаря полноценному экспорту электроэнергии в Европу украинские энергокомпании могут привлекать дополнительные средства для прохождения следующей зимы, считает директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

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Благодаря полноценному экспорту электроэнергии генерирующие компании могли бы получать около 1 млрд грн дохода в месяц, а "Гарантированный покупатель", получающий 80% прибыли экспортеров, привлекал бы дополнительно 1 млрд грн на покрытие льготного тарифа для населения, что позволило бы снять нагрузку с Укргидроэнерго" и "Энергоатома", - написал он.

По словам Омельченко, экспорт электроэнергии – это один из немногих источников для привлечения значительных средств для восстановления поврежденной оккупантами энергосистемы. Он подчеркнул, что ужасающее финансовое состояние рынка электроэнергии и ручные ограничения не способствуют тому, чтобы на нем появились средства.

"Нужно понимать, что Украина имеет возможность экспортировать электроэнергию очень короткий промежуток времени, пока атомные станции не начнут свои ремонтные кампании. В таких обстоятельствах мы должны ежедневно максимизировать доходы от экспорта, чтобы восстановить энергосистему и подготовиться к следующей зиме", - подчеркнул эксперт.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что в марте Украина могла бы получить около 500 млн грн от экспорта электроэнергии.