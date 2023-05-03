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Польша отменила односторонний запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины

Ульяна Виноградова
Рынки и компании
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Польша отменила односторонний запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины

Польша отменила односторонний запрет на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины. Это произошло после компромиссного решения Европейской комиссии.

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Постановление опубликовано в официальном вестнике польского правительства. Решение об отмене запрета на импорт украинской продукции приняло Министерство развития и технологий Польши во вторник, 2 мая.

"Распоряжение министра развития и технологий от 21 апреля 2023 года о запрете импорта сельскохозяйственной продукции из Украины... отменить. Постановление вступает в силу со дня его опубликования", – сказано в тексте документа.

Европейская комиссия приняла 2 мая исключительные и временные меры предосторожности в отношении импорта отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины. Это случилось после давления со стороны пяти государств-членов Евросоюза – Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Последние связывали украинский импорт с обвалом местных цен.

Поэтому Еврокомиссия решила заменить односторонние решения пяти государств собственным регулированием.

"Меры вступят в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года. В течение этого периода семена пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника украинского происхождения могут по-прежнему выпускаться в свободное обращение во всех государствах-членах Европейского Союза, кроме пяти прифронтовых государств-членов: Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Товары могут продолжать циркулировать в этих пяти государствах-членах или транзитом через них посредством общей процедуры таможенного транзита или отправляться в страну или территорию за пределами ЕС", – сказано в сообщении.

В то же время, отмечается, что параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении любых продуктов, поступающих из Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, официальная Варшава ввела запрет на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины, чтобы защитить собственный аграрный сектор. В перечень запрещенных продуктов входили зерновые, молоко, яйца и мясо птицы.

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