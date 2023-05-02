Поставщики электроэнергии для населения жалуются на нехватку средств и просят пересмотра тарифов

Ситуация с выполнением возложенных спецобязанностей на рынке электроэнергии (ПСО) сложна из-за проблем с расчетами на рынке и для ее решения необходимо пересмотреть тарифы для населения в сторону рыночных цен, считает генеральный директор ООО "Энергопоставка" Олег Романчук.

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"Ситуация с неработающим ПСО грозит катастрофой. Собрав средства с потребителей мы, в первую очередь, рассчитываемся с поставщиками электроэнергии на тех сегментах рынка, где ее закупили, с целью не попасть на балансирующий рынок. Потому что если попадем – обратной дороги не будет", – сказал он, выступая в дискуссии "Обсуждение путей стабилизации энергорынка в Украине" на платформе Energy Club.

По словам Романчука, дальше по остаточному принципу оплачиваются средства в пользу операторов системы передачи и распределения.

"Без никакой копейки по ПСО в ближайшие два – три месяца у ОСР может возникнуть катастрофа. Что делать в этой ситуации – выбор не богат – тарифы для населения нужно пересматривать срочно", – отметил гендиректор ООО "Энергопоставка".

Напомним, замминистра энергетики Фарид Сафаров заявил, что энергосистема не сможет подготовиться к следующей зиме, если не одобрить решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения.