Потери на миллионы долларов: украинский мед не пускают в Польшу, бизнес забил тревогу

На границе Украины и Польши застряли около 15 фур с продукцией украинского производителя меда Beehive. Некоторые автомобили находятся на границе более 25 дней. Продукция должна была следовать через Польшу транзитом в Испанию, Данию, Бельгию и Францию. Убытки несет не только эта и другие компании, но и государственный бюджет.

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О ситуации сообщил глава Beehive, соучредитель аналитического центра Украинского института будущего Игорь Лиски. По его словам, проблемы возникли из-за неэффективной коммуникации между польской и украинской правительственными сторонами.

"Это десятки миллионов гривен недополученных доходов и невыплаченных налогов... Наши и другие грузы "зависли". Часть из них уже несколько дней находится на стороне Польши, и их не пропускают. Более того, нам сейчас предлагают осуществить реэкспорт, а потенциальные дополнительные расходы – в сотни тысяч гривен", – рассказал Лиски.

Он объяснил, что отсутствие возможности вывезти продукцию украинского агросектора – это сотни миллионов долларов, которые недополучает бюджет Украины. По сути, каждая минута простоя приводит к ущербу для страны. Кроме того, украинские производители рискуют потерять западные рынки из-за срыва сроков поставок.

"Прошу считать мой пост публичным запросом на ответную быструю и эффективную реакцию. Нам нужна какая-то четкая и конструктивная коммуникация: насколько это надолго, что делать бизнесу, что делает государство?.. Давайте помнить, что потерять рынки проще, чем их завоевывать и удерживать", – призвал Лиски.

Бизнесмен объяснил, что экспортируемая из Украины продукция – это налоги и рабочие места. В результате у страны есть возможность закупать патроны и снаряды, усиливать обороноспособность и т.д. "Экспорт – один из залогов того, чтобы выиграть войну и не проиграть мир", – предупредил Лиски.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина будет нести значительные убытки из-за эмбарго на экспорт сельхозпродукции в соседние страны ЕС, т. к. поставки в приграничные страны составляют более четверти (28%) всего продовольственного импорта. Ситуация усугубится, если, кроме импорта, страны Европы запретят транзит зерна и других продуктов, что фактически будет означать закрытие "Путей солидарности".

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