Правительство намерено ликвидировать комиссию по азартным играм: хотят убрать человеческий фактор

В Украине могут ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) – соответствующий законопроект правительство подало на рассмотрение в Верховную Раду. Если документ будет поддержан народными депутатами, процесс выдачи лицензий станет автоматическим, что, как ожидается, станет предохранителем от любого рода манипуляций – ведь человеческий фактор будет исключен.

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Законопроект был внесен в парламент 1 мая. В настоящее время он направлен на рассмотрение в финансовый комитет.

"Реализация проекта позволит оптимизировать бюджетные расходы на обеспечение государственного регулирования в указанной сфере. А также единоличной ответственности руководителя указанного органа вместо коллегиальной", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом подчеркивается: необходимость ликвидации Комиссии вызвана также фактической блокировкой ее работы – по причине мобилизации ряда ее членов. Что, отмечается, повлекло за собой невозможность:

дальнейшего проведения заседаний КРАИЛ;

принятия ею необходимых решений по вопросам обеспечения деятельности указанного органа.

"Ситуация с блокированием работы указанного коллегиального органа из-за отсутствия кворума случалась не впервые и является действительно требующей скорейшего принятия соответствующих управленческих решений. Поскольку в настоящее время фактически происходит нарушение принципа непрерывности деятельности центрального органа исполнительной власти", – объясняют авторы документа.

В свою очередь глава Минцифры Михаил Федоров подчеркнул: помимо автоматической выдачи лицензий, принятие законопроекта позволит также обеспечить быстрое внедрение IT-системы онлайн-мониторинга. Которая, по его словам, "поможет в режиме реального времени получать данные о взаимодействии операторов игорного бизнеса и государства".

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственный бюджет Украины получил от игорного бизнеса более 4,14 млрд грн с 2021-го по 2023 год. Этот показатель учитывает и лицензионные, и налоговые платежи. Однако сумма на самом деле является очень маленькой – всего 1% от оборота игорного бизнеса, что свидетельствует об уклонении от налогов.

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