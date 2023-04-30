Прежние цены больше неактуальны: как в Украине пересчитали стоимость топлива

В Украине подешевело дизтопливо – с 21 по 28 апреля в опте цены снизились на 1,25 грн/л, до средних 35,25 грн/л. Торговля же велась в пределах 32-39 грн/л, что на 0,5-1 грн/л меньше по сравнению с прошлой неделей. Таким образом уже в скором времени стоит ожидать снижения цен и на заправках.

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Об этом сообщает Enkorr. Отмечается:дешевле всего ресурс стоит на юге Украины – в пределах 32-36 грн/л. Далее идут:

западные регионы – 33-37 грн/л;

северные и центральные – 33,5-39 грн/л;

восточные – 36-39 грн/л.

"Цена на ДТ на южной границе за неделю снизилась на 0,75 грн/л, до 32,75 грн/л. На западных пропускных пунктах дизтопливо просело на 1 грн/л, до 33,25 грн/л", – говорится в сообщении.

Что с бензином

Как отмечают аналитики, бензиновые партии 28 апреля торговались в пределах 32-38 грн/л. А за неделю этот диапазон просел на 0,25-0,5 грн/л.

Самые низкие цены на бензин А-95 были зафиксированы в южных и западных регионах страны – 32-37 грн/л. В северном и центральном регионах ресурс можно было приобрести несколько дороже – за 33-38 грн/л.

Украинское топливо "поджимает" импортное

В то же время, подчеркивается, все более серьезную конкуренцию импортируемому ресурсу составляет горючее внутреннего производства. При чем речь идет как о бензинах, так и дизеле.

Причина – низкая цена. "Горючее украинского производства уже торгуется не только в центральном и восточном регионах страны, но и составляет существенную конкуренцию в группе в западных и северных областях страны", – рассказали специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в Украине с 1 июля налог на добавленную стоимость на топливо вернут на довоенный уровень в 20%. Сейчас он составляет 7%. При этом, по словам главы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, снижение налога не оказало положительного влияния на цены.

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