Приговор, в котором судьи "описались": в решении ВАКС по делу экс-директора "Борисполя" нашли грубую ошибку

Защита бывшего директора аэропорта "Борисполь" Евгения Дыхне и его экс-подчиненной Олеси Левочко указала на серьезную ошибку в "приговоре" суда в деле о злоупотреблении служебным положением, которая делает документ фактически недействительным. При этом прокуроры пытаются представить этот факт как "описку" и исправить ее по несоответствующим ситуации процедурам.

Видео дня

Судебное заседание об "исправлении описки" назначено на 11 мая (13:30 в помещении ВАКС, просп. Берестейский, 41). Как стало известно OBOZREVATEL, по мнению стороны защиты, грубая ошибка суда не может быть устранена как формальная описка.

Так, принятый судом документ не содержит слов "приговор именем Украины". Это грубо нарушает требования ч.1 ст.129-1 Конституции Украины, согласно которой "суд принимает решение именем Украины".

"Доказательства обвиняемого Е.Дыхне по поводу архаичности национального законодательства Украины, положения которого по существу вредят коммерческой деятельности государственного предприятию аэропорт "Борисполь", делают невозможным его стремительное развитие и лишают аэропорт конкурентоспособности на международном уровне, коллегия судей отклоняет учитывая такое... Порядок управления имуществом аэропорта "Борисполь" был определен законами, подзаконными и локальными нормативно-правовыми актами... Довольно громоздкий механизм передачи государственного имущества в аренду с экономической позиции может быть оценен по-разному, но введение такого механизма является безоговорочным правом государства как собственника имущества, а потому лица, причастные к управлению этим имуществом, обязаны действовать установленным законом способом", – указано в решении суда.

Однако, по мнению защиты Дыхне, "суд, который ставит за социальную ценность установленные законом бюрократические механизмы и процедуры, просто не может допустить их нарушения со своей стороны". Адвокаты защиты подали апелляционную жалобу на решение Высшего антикоррупционного суда и рассчитывают на восстановление справедливости.

"По моему глубокому убеждению, в этой ситуации суд не может допустить нарушения установленного законом порядка для исправления своих ошибок и действовать вопреки интересам службы. Довольно громоздкий механизм исправления ошибок суда может быть оценен по-разному, но введение такого механизма является безоговорочным правом государства, а потому суды, причастные к процессуальным процедурам, обязаны действовать законным способом," – считает Артем Крикун-Труш, защитник Олеси Левочко.

Сам Евгений Дыхне ранее заявлял, что решение судей ВАКС "фактически защищает социалистическую собственность и архаические процедуры и не соответствует духу права". "Я понимаю, что выносить решение, защищающее "принципы ОБХСС" (советский Отдел борьбы с хищением социалистической собственности, известный коррупцией, рекетом и вымогательствами. – Ред.), именем Украины стыдно. Но ведь есть процедура и форма документов в уголовном процессе. Судьи, назначившие мне 5 лет лишения свободы за невыполнение процедуры, обязаны соблюдать ее сами" – прокомментировал ситуацию экс-руководитель "Борисполя".

В чем обвиняют Дыхне

Евгения Дыхне и Олесю Левочко обвиняются в том, что они якобы срывали конкурсы по аренде госимущества, которые проводило Региональное отделение Фонда государственного имущества в 2016-2017 г.г. В период, пока проводились конкурсы, аэропорт "Борисполь" заключали предварительные договоры аренды. В двух конкретных случаях, которые и стали предметом судебного разбирательства, конкурсы по аренде государственного имущества длились два года.

При этом преследования собственных интересов со стороны Дыхне и Левочко, а также получения ими незаконной выгоды от таких действий судом не установлено. Факты сговора тоже не установлены – по мнению суда, между ними существовало "нормальное рабочее общение".

Связи с компаниями, в пользу которых Дыхне якобы срывал конкурсы по аренде, также не установлены. Сумма 15,7 млн грн, которая признана ущербом государству в решении суда, являются недополученными доходами. То есть, по мнению суда, государство могло бы заработать больше, если бы Региональное отделение Фонда госимущества вовремя провело конкурсы по аренде.

Решение принималось Комиссией по аренде, состоявшей из семи человек в составе Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины. Ответственность за срыв конкурсов, а фактически – за решение другого органа, ВАКС перевел на Евгения Дыхне и Олесю Левочко.

На заседание суда 11 мая приглашены представители СМИ. Для участия нужно направить ходатайство о разрешении на фото-видеофиксирование по электронному адресу [email protected], указать ФИО судьи (Т. Гавриленко), название СМИ и ФИО журналиста/ оператора. Уточнить информацию можно по телефону отдела коммуникаций ВАКС (044) 585-07-25. После заседания состоится пресс-брифинг стороны защиты.

Полные материалы дела Евгений Дыхне выложил в публичный доступ на сайте. Более подробно с юридической позицией и документами можно ознакомиться по ссылке .

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 марта ВАКС вынес приговор, которым признал Евгения Дыхне и Олесю Левочко виновными в злоупотреблении служебным положением. Адвокаты Дыхне сразу сообщили, что будут подавать апелляцию.

Решение суда вызвало резонанс, прежде всего из-за того, что Дыхне возглавил "Борисполь" в 2014 году с убытком 500 млн грн, а уже в 2017 году прибыль аэропорта составила 1,7 млрд гривен. Также "Борисполь" вдвое увеличил пассажиропоток, удвоил отчисления в бюджет, вошел в число крупнейших налогоплательщиков Украины и стал занимать первые места в рейтинге роста аэропортов по версии ACI Europe.