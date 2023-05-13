'Приват24' не будет работать в ночь на 14 мая: названы время и причина

Украинцы предупредили, что онлайн-сервис "Приват 24" не будет работать в ночь на воскресенье, 14 мая. Причиной этого станут плановые регламентные работы.

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Об этом сообщили на странице ПриватБанка в Facebook. Там отметили, что работа интернет-банкинга будет приостановлена с 01:00 до 04:00 воскресенья.

В ПриватБанке объяснили, что обычно для проведения регламентных работ они выбирают именно ночь с субботы на воскресенье, когда большинство людей отдыхает и не пользуется приложением и сайтом для проведения операций.

"Но если на это время запланированы важные операции через Приват24, примите во внимание интервал проведения работ. Советуем спланировать переводы и оплаты через Приват24 заранее или отложить до утра. Благодарны за понимание", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в онлайн-банкинге государственного Приватбанка произошли изменения. Теперь в приложении "Приват24" появилось новое меню для покупки билетов на автобусы, а в веб-версии – возможность оформить льготную ипотеку по программе єОселя.

– Кроме того, ПриватБанк ввел бесплатные переводы на украинские карты с карточек в Польше и Германии. Льготные условия будут не постоянными – их действие ограничено до июля 2023 года.

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