ПриватБанк и другие банки массово блокируют счета украинцев: что стоит знать каждому и как изменили правила

В Украине резко увеличилось количество заблокированных банковских счетов. Банки обязали замораживать средства всех должников, независимо от суммы долга. Под угрозой оказались более 8 млн человек. О том, как не допустить блокирования своего счета и что стоит знать о новых правилах, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Долги нужно платить, а блокировка счета – законный способ получить средства

В Украине уже больше месяца действуют новые правила блокировки счетов. В результате у любого должника сразу после обращения исполнителя судебного решения забирают доступ к его счету. Такое новшество вызвало волну негодования со стороны клиентов.

"ПриватБанк абсолютно незаконно заблокировал мне счет! Я получаю на него зарплату, а долг придуманный за квартиру, которой я никогда не пользовалась", – рассказывает криворожанка Марина. От своей матери в наследство она получила квартиру: квартира с ремонтом времен СССР, в нее поселились соседи-"друзья" покойной матери Марины.

"Они с матерью моей выпивали. А теперь живут там, всем пользуются и не платят. Выгнать я их не могу, они выламывают двери и снова селятся туда. Продать квартиру я тоже не могу, война же! После войны буду продавать", – рассказывает женщина. После того, как она вступила в наследство, она обязана оплачивать коммуналку. Однако не делает этого. В результате долг достиг такой суммы, что коммунальное предприятие решило взыскать его через суд.

Пока действовало ограничение на арест средств на банковском счету, женщина долг игнорировала, однако в мае, когда банки начали блокировать счета за любой размер долга, женщина спохватилась. "Я подала заявление исполнителю, чтобы мне как по закону сказано разблокировали те 13,4 тыс. грн. Так я почти 10 дней этого ждала. И что мне теперь после всех этих ограничений делать? Зарплатную карту менять, но снова же заблокируют", – говорит Марина.

Коммунальные долги – одна из самых распространенных причин блокирования счета, однако далеко не единственная. Украинцы не платят штрафы за нарушение ПДД, не платят алименты, не возвращают кредиты. И до тех пор, пока есть возможность безнаказанно не платить, всегда найдутся те, кто этой возможностью воспользуются.

При этом блокировка счета – законный способ взыскания долга. Однако и тут есть проблема. Как говорит частный исполнитель Анатолий Телявский, из 65 банков в электронной системе обмена информации участвуют только 18. В остальные банки исполнители должны писать письма, дожидаться, пока документы дойдут в банк, получать ответ о том, есть ли у должника счет в этом банке.

Блокировка счета – массовое явление

К примеру, в "Монобанке" заблокировать счет могут у 436 тыс. клиентов (всего банк заявляет о 7,3 млн клиентов). Всего, по данным Опендатабот, в Украине 8 млн 55 тысяч должников. Для понимания, это половина от общего количества экономически активного населения.

Далеко не у каждого должника есть банковский счет и легальный доход. Однако попадание в реестр рано или поздно приведет к проблемам. Должник не может приобрести авто, его могут ограничить регистрационные действия, в случае официального трудоустройства могут взыскать часть зарплаты.

И в этом нет ни вины банка, ни народных депутатов, которые приняли закон о блокировании счетов. Главная проблема – в возникновении такой задолженности. Большие долги за коммуналку приводят к финансовым проблемам предприятий и отсутствию ресурса для ремонтных работ и улучшения качества услуг, долги по кредитам вынуждают банки повышать ставки и заставлять клиентов оплачивать риски.

Единственный способ избежать ареста счетов – не запускать свои долги. В случае большого долга за коммуналку, можно подписать договор реструктуризации с коммунальным предприятием и платить ежемесячно небольшие суммы. Также о реструктуризации долга можно договориться и с банком. Чаще всего кредитор сам не заинтересован в том, чтобы идти в суд. Для этого нужно привлекать юриста, платить судебный сбор, тратить деньги и время.

Поэтому лучший вариант – договориться еще до момента, когда невыплаченный кредит (долг) станет предметом судебного разбирательства. Правда, речь идет о тех случаях, когда вы действительно должны. В реестре судебных решениях можно найти и случаи, когда в судах украинцы уменьшали сумму долга или вовсе его отменяли.

К примеру, Обуховский районный суд Киевской области списал клиенту ПриватБанка долг в размере 481,4 тыс. долларов (!), В материалах дела № 372/3067/22 говорится, что клиент банка брал ипотеку. Потом из-за мирового финансового кризиса 2008-м, подорожании доллара выплачивать кредит не смог. Квартиру продали в счет погашения долга. Но "Приват" продолжил насчитывать проценты и уже в 2022-м клиент, открыв карту в банке, получил информацию о задолженности в размере 17,5 млн грн (в долларовом эквиваленте).

Однако суд занял позицию клиента и кредит полностью списали. "В начале 2022 года истец открыл карточный счет и получил "Карту Універсальну" с действием до декабря 2025 года. При открытии личного кабинета истца было обнаружено существование за ним задолженности в сумме 481 435,80 доллара США", – говорится в материале.

Без наказания тех, кто отказывается платить по счетам, добиться сокращения уровня задолженности будет крайне сложно. С другой стороны, есть еще одна проблема – падение уровня жизни в Украине, что также приводит к падению платежеспособности.