Продавали только за наличные: в Украине разоблачили незаконные поставки электронных сигарет-"одноразок". Фото

В Украину из стран Дальнего Востока незаконно поставляли одноразовые электронные сигареты (т.н. одноразки). После разоблачения международного канала изъята продукция на 90 млн грн, в т.ч. 300 тыс. самих электронных сигарет.

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Налоги и сборы за "одноразки" уплачены не были. Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Устройства с поддельными акцизными марками ввозити в Украину в промышленных масштабах, продажа на территории страны велась исключительно за наличные. Продукцию незаконно хранили в складских помещениях.

Детективы БЭБ и сотрудники СБУ провели 15 обысков на складах в Львовской области и Киеве. В результате были изъяты:

около 300 тыс. электронных сигарет;

около 10 тыс. марок акцизного налога с признаками подделки;

оборудование для изменения даты производства и упаковки;

оргтехника с информацией о продукции, черновые записи и т.д.;

полмиллиона гривен наличными, полученных от реализации продукции.

На данный момент проводятся допросы и другие следственные действия. Уголовное производство открыто по двум статьям:

ч. 3 ст. 199 УК Украины – хранение с целью использования при продаже товаров с поддельными марками акцизного налога;

ч. 3 ст. 204 – незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине даже во время войны процветает табачный схематоз. Единоличным лидером по продажам сигарет Duty Free во время войны стал бизнесмен Артур Гранц.

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