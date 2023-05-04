Установили новые цены: как продавцы переписали стоимость квартир в Киеве

Цены на вторичном рынке недвижимости Киева снизились. За последние 6 месяцев средняя цена "квадрата" опустилась почти на 1 000 грн – с 51 039 грн до 50 127 грн. Самой популярной ценой для 1-комнатных квартир является 41 600 грн – 8,4% объявлений о продаже недвижимости формируется, исходя именно из нее.

Видео дня

Об этом сообщает M2bomber. Согласно его данным, также часто можно встретить цену 39 000 грн – 8,1%. А кроме того:

46 800 грн – 7,1%;

44 200 грн – 7%;

36 400 грн, 49 400 грн – 5,5%.

Сложнее всего найти объявления о продаже квартиры, цена которой формируется на основании стоимости "квадрата" 7 800 грн – 0,1% объявлений. В стольких же цена квадратного метра составляет:

13 000 грн;

117 000 грн.

Самые высокие цены на "квадрат" в Печерском районе. В среднем они здесь составляют 76 331 грн. За ним следует Шевченковский – 64 933 грн.

Немного дешевле в Голосеевском районе – 56 254 грн. Дальше идут:

Соломенский – 52 859 грн;

Днепровский – 49 171 грн;

Подольский – 49 065 грн;

Оболонский – 47 071 грн;

Святошинский – 46 634 грн.

Дешевле всего квадратные метры на столичной вторичке стоят в Десянском районе – 40,292 грн. А также в Дарницком – 44 710 грн.

Сколько стоит аренда

Снизилась в Киеве и стоимость аренды жилья. Так, за последние 6 месяцев цены снизились более чем на 1 600 грн – с 13 174 грн до 11 500 грн. За месяц же съем жилья подешевел практически незаметно – всего на 27 грн.

Чаще всего, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры сдают по 8 000 грн – таких объявлений насчитывается 9,7%. А кроме того, по 7 200 грн – 7,8%; 10 000 грн – 6,7%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время до 1 июля украинцы получат квитанции для уплаты налога на недвижимость. Платить нужно за квартиры площадью от 60 кв. м и за дома площадью от 120 кв. м.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!