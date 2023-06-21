Днями Мінвідновлення заявило про створення онлайн сервісу, у якому можна подавати документи для реєстрації речових прав на нерухомість, що знаходиться у процесі будівництва. Тобто квартира по факту ще не збудована, але її покупець уже матиме документи на неї.

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Це справді хороша новина! Адже раніше, якщо хтось мав непорядні наміри, то одну й ту ж саму квартиру могли продавати по кілька разів. А тепер покупець вже зможе убезпечити себе від цього. Що зробить продаж квартир безпечнішим та потенційно збільшить довіру українців до первинного ринку нерухомості!!