Продажу украинских сигарет в Duty Free готовятся запретить: законопроект уже в Раде

В Украине планируют ввести запрет на продажу сигарет местного производства в Duty Free. Предполагается, что это поможет перекрыть "табачный схематоз" на границах во время войны.

Видео дня

Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде под № 9315. Его авторами стали, в частности, глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев ("Слуга народа") и его первый заместитель Ярослав Железняк ("Голос").

Все они являются членами ВСК, которая расследовала нелегальные схемы, которые проворачиваются на рынке подакцизных товаров. "Табачным" законопроектом предлагается на время военного положения:

запретить размещение и продажу в магазинах беспошлинной торговли (Duty Free) производимых в Украине табачных изделий;

запрет на продажу в Duty Free более двух пачек на один чек (касается всех других сигарет, которые не произведены в Украине);

введение обязательной инвентаризации остатков табачных изделий, предназначенных для размещения в Duty Free.

В целом объем рынка нелегальных табачных изделий в Украине достиг 20,2%. Речь идет о поддельной продукции, контрабанде и нелегально проданных сигаретах.

При этом главная часть "нелегала" – это именно нелегально проданная продукция с маркировками Duty Free (10,8%). В некоторых пунктах пропуска, согласно данным статистики, каждый человек "покупал" по 26-36 пачек сигарет за раз, что свидетельствует о махинациях.

Потери бюджета из-за табачных нелегалов составляют около 22 млрд грн. На эту сумму, к примеру, можно было бы купить 136 "Байрактаров" или 279 танков.

Duty Free – система беспошлинной торговли а границах стран, а также в международных зонах аэропортов, морских портов, на пассажирских судах (воздушных и морских). В магазинах дьюти-фри можно купить товары без уплаты пошлин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине единоличным лидером по продажам сигарет Duty Free во время войны стал бизнесмен Артур Гранц. Он является бенефициаром ООО "Дьюти Фри Трейдинг" в пункте пропуска Порубное – Сирет (на границе с Румынией). Его партнером является народный депутат Андрей Иванчук (член партии "Народный фронт").

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!