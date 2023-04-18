Продержался всего неделю: производителя водки Absolut заставили повторно уйти из России

Шведская компания Absolut Company снова прекратила все поставки своего фирменного алкоголя в РФ. Неделю назад, 11 апреля, материнская компания "Абсолюта" – Pernod Ricard – объявила о возобновлении экспорта водки Absolut в Россию, что вызвало шквал критики со стороны шведских потребителей.

Видео дня

Общественный гнев был направлен не только на саму компанию, но и на ее сотрудников и партнеров. К критике шведского флагмана французской Pernod Ricard присоединился премьер-министр Швеции Улоф Кристерссон. Угрозы бойкота вынудили Absolut Company пересмотреть решение.

"Реакция последних дней ясно отражает ту роль, которую Absolut играет для своего сообщества в Швеции. Признавая также обязанность заботиться о наших сотрудниках и партнерах, мы не можем подвергать их массовой критике во всех формах", – объяснила гендиректор Absolut Стефани Дюрру.

Absolut Company входит во французскую группу Pernod Ricard, которая производит виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, ром Havana Club, джин Beefeater, текилу Olmeca, коньяк Martell, ликер Malibu, шампанские Mumm и Perrier Jouet и другие марки спиртного. Финская Minttu, которая входит в состав Pernod Ricard, сразу отказалась от поставок в РФ. О решениях других подразделений прекратить сотрудничество с Россией пока неизвестно.

На этом фоне крупнейшая сеть гостиниц и ресторанов Финляндии Restel уже объявила, что будет бойкотировать Pernod Ricard. Restel владеет 43 гостиницами и 230 ресторанами.

"Нам нет смысла сотрудничать с компанией, которая экспортирует товары в Россию в разгар продолжающейся войны... Мы не хотим поддерживать компании, работающие в России. Мы также не хотим, чтобы финские клиенты оказывали невольную поддержку таким компаниям", – заявил глава Restel Микаэль Бакман.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России из-за санкций начался дефицит пробок из пробкового дуба. Уже в скором времени это приведет к удорожанию вин в российских магазинах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!