Программу обмена старых ламп на LED значительно расширили: что нужно знать

В Украине стартовал новый этап программы обмена старых ламп накаливания на LED. Теперь бесплатно получить энергосберегающие лампы могут не только физлица, но и образовательные учреждения, а также больницы.

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"С сегодняшнего дня (9 июня. – Ред.) мы начинаем второй этап обмена – возможность бесплатно обменять лампы распространяется на юридических лиц", – сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский. Подать заявления на портале Дія, а затем получить лампочки в отделении "Укрпочты" теперь могут:

детсады, школы, профтехучилища, ВУЗы, спортивные/музыкальные школы, автошколы и любые другие учебные заведения;

поликлиники, больницы, стоматологические клиники, лаборатории и другие медицинские учреждения.

По словам Смелянского, после разрушения оккупантами Каховской ГЭС Украина потеряла еще 1% генерации электроэнергии. Поэтому вопрос экономии электричества стал еще актуальнее.

"Мы хотели снизить потребление где-то на 8-10%, обменяв 40-50 миллионов ламп. Сейчас граждане Украины обменяли через "Укрпочту "около 20 миллионов... Так что мы на середине пути", – отметил Смелянский.

Для населения программа не останавливается. Физические лица могут получить лампы в центральных отделениях "Укрпочты" в 23 населенных пунктах.

Как юрлицу подать заявление на обмен лапочек

Авторизируйтесь на портале Дія с КЭП юрлица;

перейдите в раздел "Услуги" и выберите "Обмен лампочек";

заполните заявление: укажите площадь с помощью калькулятора, выберите количество и их типы в пределах лимита по КЭП;

внимательно проверьте информацию о предприятии;

"Укрпочта" в течение недели свяжется с вами по указанному номеру телефона.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько можно сэкономить на электричестве после замены лампочек. Для максимального эффекта все приборы освещения в доме должны быть с LED-лампами.

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