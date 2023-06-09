Программу обмена старых ламп на LED значительно расширили: что нужно знать
В Украине стартовал новый этап программы обмена старых ламп накаливания на LED. Теперь бесплатно получить энергосберегающие лампы могут не только физлица, но и образовательные учреждения, а также больницы.
"С сегодняшнего дня (9 июня. – Ред.) мы начинаем второй этап обмена – возможность бесплатно обменять лампы распространяется на юридических лиц", – сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский. Подать заявления на портале Дія, а затем получить лампочки в отделении "Укрпочты" теперь могут:
- детсады, школы, профтехучилища, ВУЗы, спортивные/музыкальные школы, автошколы и любые другие учебные заведения;
- поликлиники, больницы, стоматологические клиники, лаборатории и другие медицинские учреждения.
По словам Смелянского, после разрушения оккупантами Каховской ГЭС Украина потеряла еще 1% генерации электроэнергии. Поэтому вопрос экономии электричества стал еще актуальнее.
"Мы хотели снизить потребление где-то на 8-10%, обменяв 40-50 миллионов ламп. Сейчас граждане Украины обменяли через "Укрпочту "около 20 миллионов... Так что мы на середине пути", – отметил Смелянский.
Для населения программа не останавливается. Физические лица могут получить лампы в центральных отделениях "Укрпочты" в 23 населенных пунктах.
Как юрлицу подать заявление на обмен лапочек
- Авторизируйтесь на портале Дія с КЭП юрлица;
- перейдите в раздел "Услуги" и выберите "Обмен лампочек";
- заполните заявление: укажите площадь с помощью калькулятора, выберите количество и их типы в пределах лимита по КЭП;
- внимательно проверьте информацию о предприятии;
- "Укрпочта" в течение недели свяжется с вами по указанному номеру телефона.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько можно сэкономить на электричестве после замены лампочек. Для максимального эффекта все приборы освещения в доме должны быть с LED-лампами.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!