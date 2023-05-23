Производство беспилотников в Украине поддержат налогами: что изменится

В Украине отменят пошлины и налог на добавленную стоимость (НДС) при ввозе комплектующих и материалов для сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это поддержит производство дронов в стране.

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Соответствующие законопроекты №№ 9275 и 9276 одобрил 23 мая налоговый комитет Верховной Рады. Ожидается, что документы попадут на рассмотрение сессионного зала до конца мая, то есть в ближайшую неделю, сообщил первый замглавы профильного комитета Ярослав Железняк.

Что предусматривают законопроекты

1. Отмена на время военного положения ввозных пошлин и НДС на составляющие БПЛА для предприятий, которые непосредственно занимаются производством и ремонтом дронов. Речь идет о материалах, узлах, агрегатах агрегаты оборудования и комплектующих.

2. Каждое предприятие, которое воспользуется льготой, будет обязано отчитаться об использовании ввезенных материалов. Если будет установлено, что товары использовались не по назначению, компания потеряет льготу и будет обязана совершить все бюджетные платежи за уже ввезенные комплектующие.

"В условиях военного вторжения в Украину страны-агрессора крайне необходимо усиление способности к защите нашей страны, повышение ее обороноспособности, что в первую очередь включает оптимизацию процессов производства и поставки продукции военного и оборонного назначения, в частности беспилотных систем. Законопроекты разработаны с целью обеспечения государства в период действия военного положения достаточным количеством беспилотных систем как ввозимых, так и произведенных на таможенной территории Украины", – прокомментировал глава комитета Даниил Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине отменили НДС и пошлину на ввоз беспилотников, тепловизоров и раций. Льготный режим будет действовать до конца военного положения, но не дольше чем до 1 января 2024 года.

Кроме того, была поднята доля прибыли на иностранные комплектующие при производстве дронов до 25%. Это позволит привлечь больше компаний к производству БПЛА в Украине, то есть запустить в стране массовое производство дронов.

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