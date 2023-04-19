"Путин – самый богатый человек в мире": озвучено состояние президента РФ

Президент РФ Владимир Путин является самым богатым человеком планеты. Свои деньги он скрывает с помощью подконтрольных олигархов, а размер его состояния достигает 200 млрд долларов.

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Об этом, как передает The Sydney Morning Herald, заявил американский финансист и правозащитник Билл Браудер. "Он не хранит деньги на свое имя", – пояснил эксперт. . Средства распределяются через секретную сеть подставных компаний и доверительных управляющих, как показали расследования, такие как "Панамские документы". "Другие люди выступали в качестве его доверенных лиц", – объясняет Браудер.

Например, когда "Дворец Путина", обширное поместье стоимостью в миллиард долларов с видом на Черное море, был разоблачен беспилотниками оппозиционера Алексея Навального, официальная линия заключалась в том, что он принадлежал другу детства Путина и партнеру по дзюдо, олигарху Аркадию Ротенбергу.

"Если вы видите олигарха с состоянием в 20 миллиардов, скорее всего, 10 миллиардов из них принадлежат Путину", – говорит Браудер, который провел годы, продвигая кампанию за санкции против Кремля после смерти своего бывшего адвоката, разоблачителя коррупции Сергея Магнитского в российской тюрьме.

Браудер считает, что Запад должен обрушиться "как тонна кирпичей" на страны и компании, помогающие России уклоняться от санкций. "Например, российские яхты, которые сидели в Средиземном море, сейчас стоят в марине в Дубае или Турции. Мы должны санкционировать эти марины, чтобы любой, кто когда-либо рассматривал возможность швартовки российской яхты, подумал дважды", – говорит он.

Как ранее писал OBOZREVATEL, россияне стремительно теряют свое благосостояние. Потребительский спрос откатился до уровня, который был семь лет назад.

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