Путин сделал шаг к экономике СССР: шансы на распад России растут

Президент РФ Владимир Путин делает шаг в сторону возврата к экономике СССР. Производство пытаются перепрофилировать на нужды вооруженных сил. Задача: производить как можно больше оружия, которое все равно будет значительно уступать западным образцам.

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Падение экономики, сокращение ВВП и отсутствие побед на полях фронта приведут Росси к одному из двух сценариев. Либо распад, как это было с СССР, либо же экономическое падение, усиление диктатуры и все большая экономическая изоляция, говорится в публикации GIS Reports.

Первый сценарий: распад РФ

Такие случаи уже были. Неуспехи в войне привели к распаду российского государства сначала в 1917-м, затем в 1991-м. И в обоих случаях, как и сейчас, не было институтов гражданского общества. Подтолкнуть к такому сценарию могут этнические меньшинства.

Ослабевшая российская армия не сможет сдержать волнения на Северном Кавказе. "Местные элиты могут все больше отказываться делиться своими ресурсами с федеральным центром", – говорится в публикации.

Второй сценарий: режим устоял, а экономическая ситуация ухудшается

Аналитики считают более вероятным сценарий, при котором путинский режим сможет устоять. Доходы бюджета будут сокращаться, а расходы увеличиваться. Россия зависит от цен на нефть и газ и как только они значительно снизятся, будет крайне сложно финансировать военные расходы.

"В этой ситуации исход для России будет сродни прекращению Корейской войны – перемирие без мира и международная изоляция Северной Кореи в сочетании с растущим экономическим устареванием", – говорится в публикации.

Будущий сценарий во многом зависит от позиции Китая. Пекин ищет собственную выгоду: пытается скупать российское сырье по низким ценам. "Те, кто опасался нарождающегося союза между Россией и Поднебесной, возможно, захотят подумать еще раз", – говорится в публикации.

Китай не заинтересован в сильной РФ. Его интерес состоит в том, чтобы провести "распродажу" когда-то сильного игрока.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ряд российских экономистов провел исследования ситуации в РФ. Они пришли к выводу, что бедность будет увеличиваться даже в ситуации, если санкции снимут.

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