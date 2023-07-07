Работа энергосистемы усложнена: украинцы рекордно нарастили потребление электричества

В энергосистеме Украины 6 июля было зафиксировано рекордное с начала лета потребление электричества. По сообщениям энергетиков, оно на 7% превысило показатель самого жаркого дня лета 2022 года, и на 14% уровень потрребления 30 июня.

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Такой рост равен производственной мощности почти 2 атомных энергоблоков, отметили в "Укрэнерго". Там подчеркнули: причиной существенного роста потребления стало, прежде всего, активное использование кондиционеров.

"Высокий уровень потребления вчера сохранялся практически до конца дня, что создавало значительную нагрузку на энергосистему. Ведь вечером снижается активность солнечных электростанций и для обеспечения покрытия высокого уровня потребления необходимо привлекать дополнительные мощности энергоблоков", – рассказали в компании.

Энергосистема перегружена

В то же время энергетики подчеркнули: высокий уровень потребления электроэнергии украинцами негативно сказывается на работе системы. Так:

прошлым летом такие пики потребления для нее "не были слишком сложной задачей";

ныне же резкое увеличение нагрузки существенно усложняет работу системы.

"Энергосистема все еще восстанавливается после массированных террористических атак россиян. Продолжаются масштабные ремонтные работы на электростанциях и сети, и соответственно в работе меньше энергоблоков и основного оборудования высоковольтной инфраструктуры", – объяснили энергетики.

Электричество нужно экономить

В связи с этим в "Укрэнерго" призвали украинцев ограничить потребление электричества во второй половине суток – прежде всего, с 16:00 до 23:00. В частности, уменьшить использование:

кондиционеров;

других мощных электроприборов.

"Не включайте их одновременно, особенно в вечерние часы. Переносите энергоемкое потребление в другие часы суток", – призвали энергетики.

Как сообщал OBOZREVATEL, перенос использования энергоемких приборов на время с 23 часов до 7 утра также позволит существенно экономить на платежах. Для этого нужно установить двухзонные или трехзонные счетчики.

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