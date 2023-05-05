"Сокращение деятельности" не задалось: Raiffeisen Bank утроил прибыль в России

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) нарастил прибыль в России по итогам первого квартала 2023 года более чем втрое. При этом банк уверяет, что все еще ищет способы "продажи или выведения в отдельную компанию" своей российской "дочки", хоть и не намерен полностью сворачивать деятельность в стране-агрессоре.

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Об этом свидетельствуют данные из финансовой отчетности Raiffeisen Bank International. Работе в России банк посвятил отдельную главу в квартальном отчете.

В документе говорится, что прибыль банка в РФ выросла "отчасти благодаря росту процентных доходов". Так, прибыль банка после налогообложения составила 301 млн евро по сравнению с 96 млн евро в первом квартале годом ранее.

Впрочем, доля РФ в доходах банковской группы снижается. По состоянию на январь-март 2023 года она составила около 40%. В прошлом году российский рынок приносил RBI больше половины прибыли.

Отмечается, что RBI "несколько снизил" деловую активность в России и "свел к минимуму" трансграничное присутствие группы в этой стране. В частности Raiffeisen Bank закрыл корреспондентские счета всех российских банков. Исключение сделали только для собственной "дочки" в РФ.

Банк уверяет, что с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину "интенсивно работал над оценкой всех вариантов будущего". "Рыночные условия для бизнеса в России очень сложны. Местные и международные законы и правила, регулирующие продажу бизнеса в России, подвержены постоянным изменениям. RBI продолжит работу над возможными сделками, которые могут привести к продаже или выделению "Райффайзенбанка Россия" и его деконсолидации из группы", – говорится в документе.

Тем не менее, некоторые операции Raiffeisen Bank сворачивать не будет. Так, банк продолжит банковские операции в России "в соответствии с условиями своей банковской лицензии" и будет поддерживать клиентов, "в том числе тех, на кого повлияло снижение деловой активности в России".

Raiffeisen Bank объявили международным спонсором войны

Еще в марте-2023 Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло группу Raiffeisen Bank International в список международных спонсоров войны. Компания не прекратила деятельность в России и платит налоги в бюджет страны-агрессора. К тому же банк уличили в поддержке мобилизации и признании псевдореспублик "Л/ДНР".

По подсчетам специалистов, российское подразделение "Райффайзена" заплатило в бюджет РФ в 2022 году559 млн евро, в 4,8 раза больше, чем годом ранее. "Это равно стоимости около 95 ракет "Калибр"... Таким образом, Raiffeisen Bank продолжает спонсировать военную агрессию России", – отметили в НАПК.

Включенные в перечень спонсоров войны компании попадают в базу World-Check. Это не грозит им немедленным закрытием, но базу используют во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Райффайзен Банк попал на радары властей США. В конечном итоге это может привести к санкциям против банка.

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