Разблокировка морских портов снизит зависимость Украины от внешнего финансирования, – нардеп

Мир должен прекратить российский шантаж на море и обеспечить свободное судоходство – пока другие диктаторы мира не приняли на вооружение тактику России. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

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"Блокада морских портов – это очень плохая ситуация не только для Украины, это очень плохой пример для всего мира, что можно просто взять и прекратить коммерческое судоходство в мировом океане. И если мир с этим не разберется, не остановит этот шантаж путина, то дальше таких вещей могут прибегнуть диктаторы в других частях света. Что, безусловно, ничего доброго мира не даст", - пояснил Гончаренко.

В то же время, он отметил, что победить Россию на море и обеспечить свободное судоходство вполне возможно в случае объединения партнеров Украины. "Главный вопрос здесь – военный. Должна быть коалиция стран с мощным военно-морским флотом, которые просто возьмут под защиту корабли, которые будут двигаться непосредственно в Черном море. Это первое, что должно быть. И это очень важно. Дальше – вопрос страхования. Потому что для морских перевозок этот вопрос является ключевым, и это очень важно. Украина со своей стороны уже выделила 20 миллиардов гривен на страхование", - отметил Гончаренко.

Он также подчеркнул, что для Украины открытие портов играет ключевую роль в восстановлении экономики. "Открытие экспорта морского очень существенно повлияет на экономическую ситуацию в Украине. Кстати, для мира это снизит потребность в финансировании Украины. Потому что Украина начнет зарабатывать сама. А сегодня, конечно, с закрытым Черным морем Украина этого не может делать", - резюмировал Гончаренко.

Напомним, ранее американский дипломат Курт Волкер призвал международное сообщество покончить с российским пиратством в Черном море и разблокировать морские порты Украины. В частности, он предложил подготовить программы страхования для тех компаний, которые готовы вернуться к сотрудничеству с Украиной, и призвал страны НАТО давать военный ответ в случае, если РФ будет атаковать коммерческие суда в международных водах Черного моря – это акт пиратства.

Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" обратились в Организацию объединенных наций (ООН) и Турцию с призывом обеспечить свободное судоходство в Черноморском регионе. В случае же, если РФ не согласится, к ее кораблям предлагают применять такие же инспекции, как и к украинским – они могут перевозить военные грузы.