Разрешит национализацию Сенс Банка: законопроект о новых правилах для НБУ прошел еще один этап принятия

В Украине готовятся изменить процедуру вывода банков с рынка. НБУ дадут право закрывать подсанкционные банки или банки, связанные с подсанкционными лицами, даже если эти финучреждения не находятся на грани банкротства. Такое правило будет введено на время военного положения. Неофициальные источники на банковском рынке связывают законопроект с планами по национализации Сенс Банка (бывший Альфа-банк).

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Соответствующий проект закона № 9107-1 был одобрен профильным комитетом Верховной Рады к принятию во втором чтении (за – 17 голосов, против только 1, воздержались 3). Как сообщил замглавы комитета ВР по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк, содержание законопроекта ко второму чтению почти не изменилось, приняты только технические поправки.

То есть, если законопроект вступит в силу, НБУ сможет принять решение о:

запрете подсакционному лицу приобретать или увеличивать существенное участие в банке;

отзыве банковской лицензии и ликвидации банка (не определенного системно важным) или национализации системно важного банка, если финучреждение принадлежит или связано с подсанкционными лицами.

Таким образом, появится возможность национализации системно важного банка при отсутствии у него признаков неплатежеспособности. Также закрепляется норма, что все компенсации, связанные с ликвидацией или национализацией, будут выплачиваться исключительно за счет средств государства-агрессора.

Предполагается, что такие законодательные изменения позволят национализировать Сенс Банк (ранее Альфа-банк), который принадлежит подсанкционным российским миллиардерам Петру Авену и Михаилу Фридману (оба уехали из РФ). Сейчас по закону Сенс Банк закрыть нельзя.

А вот если его признают неплатежеспособным, финучреждение можно будет национализировать за 1 грн. Пока новые законодательные изменения не приняты, признать "Сенс" банкротом не получится, т. к. банк является системным и при этом успешно продолжает работу. Таким образом, в любом случае банк продолжит стабильно работать – либо в частных руках, либо в государственной собственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине изменили список системно важных банков. Теперь их не 14, а 15 – в перечень добавился "Креди Агриколь".

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