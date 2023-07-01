Решение комиссии по прайс-кепам на рынке электроэнергии необоснованно, – Галущенко

Министр энергетики Герман Галущенко считает недавнее решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) относительно установления новых ценовых ограничений (прайс-кепов – ред.) на рынке электроэнергии необоснованным.

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Об этом он сообщил в комментарии ExPro.

"Я считаю, что решение Комиссии необоснованно. Оно не соответствует тому проекту, который был выставлен на обсуждение", - сказал Галущенко.

Ранее Министр сообщил, что цена на рынке электроэнергии Украины должна давать возможность импортировать электроэнергию для обеспечения потребностей бизнеса. Галущенко ожидал, что рынок сможет работать без предельных цен, при этом цены не должны значительно возрасти.

"Есть механизмы, есть желание посмотреть, как рынок будет работать. И потом, в случае необходимости, прайс-кепы могут снова ввести достаточно быстро", - заявлял Галущенко ранее.

Также министр ожидает, что экспорт будет возобновлен и украинские компании смогут поставлять электроэнергию за границу в определенные часы суток, когда самый большой профицит.

"Рынок должен работать как в Европе. Есть возможности из-за профицита – экспортируем. Это гораздо лучше, чем когда производители выпадают на балансирующий рынок из-за того, что не могут реализовать электроэнергию", - объясняет он.

Напомним, 27 июня Регулятор установил новые прайс-кепы на рынке электроэнергии.