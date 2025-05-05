Решение ОПЕК обвалило цену нефти: что происходит на рынке

Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по инициативе Саудовской Аравии переписали ограничения на добычу этого ресурса, целью которых было поддержание цен на "черное золото". Решение существенно увеличить добычу привело к падению стоимости нефти на 2 доллара за баррель.

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Как сообщает Reuters, на инициированном Эр-Риядом на заседании ОПЕК+ 3 мая было принято решение – начиная с июня добывать на 411 тыс. баррелей нефти в день больше. Таким образом, Саудовская Аравия решила наказать страны-члены, превышающие квоты по добыче, в частности Казахстан.

Это вызвало опасения по поводу излишка нефти на глобальных рынках, особенно в условиях торговой войны, которую раздувают Соединенные Штаты. Так что на этом фоне эталонная нефть Brent подешевела на 4,6% – до около $58 за баррель, а американская West Texas Intermediate (WTI) – до $56.

Некоторые эксперты считают, что это повлечет за собой дополнительное давление на Россию, подавляющая часть бюджета которой наполняется от экспорта энергоносителей. Они напоминают, что в феврале 2014 года, когда Россия начала агрессию против Украины, нефть стоила более $110/барр., но уже в следующем году цена снизилась до $60/барр., что заставило Москву согласиться на Минские договоренности и формально приостановить наступление на Донбассе.

Впрочем, аналогичное решение увеличить объемы добычи приняли и в прошлом месяце – это привело к тому, что объем, втрое больше запланированного на май. Резкое изменение политики ОПЕК+ добавило импульса к длительной распродаже, что сделало нефть одним из худших основных товаров 2025 года.

Впрочем, после субботней встречи делегаты от Саудовской Аравии намекнули на возможность дальнейших повышений подобного масштаба. Это еще сильнее ударит по цене нефти, которая в апреле уже упала почти до четырехлетнего минимума из-за торговой войны, которую провоцирует президент США Дональд Трамп, поскольку это может:

замедлить рост мировой экономики;

взорвать доверие инвесторов;

ослабить спрос на энергоносители

Ограничения на добычу нефти действуют довольно давно – они направлены на поддержку цен, но привели к потере доли рынка в пользу конкурентов. Впрочем, 44% от начальных ограничений уже были отменены, а новое увеличение лимитов "просто не может быть поглощено" рынком, уверен директор по аналитике нефтяного рынка в ICIS Аджай Пармар.

"Спрос растет слабо, особенно после недавнего введения тарифов", – говорит эксперт. Он отметил, что снижение расходов энергоресурсов может быть положительно воспринято центральными банками, поскольку меньшие цены на нефть и нефтепродукты, в частности бензин, могут компенсировать часть инфляционного давления, ожидаемого в результате пошлин на импорт.

Впрочем, Трамп также призвал ОПЕК+ увеличить добычу и помочь снизить цены на энергоносители. В то же время, Саудовская Аравия, которая является одним из лидеров картеля, стремится укрепить связи с Вашингтоном, даже несмотря на переговоры США с политическим соперником Эр-Рияда и другим членом ОПЕК Ираном.

Как OBOZ.UA, в России готовятся урезать государственные расходы. Падение цен на нефть и риски исчерпания Фонда национального благосостояния (ФНБ) вынуждают власти страны-агрессора перечислить прогноз на 2026 год и скорректировать бюджетное правило в соответствии с новыми реалиями.

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