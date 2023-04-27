Российская экономика больше не может обеспечить интенсивную войну против Украины – The Economist

Россия тратит на войну против Украины около 3% своего ВВП. Она все еще имеет экономическую возможность вести войну, однако не может обеспечить интенсивные боевые действия.

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Об этом пишет издание The Economist. У российского государства есть много вариантов для самофинансирования. Суверенный фонд благосостояния России по-прежнему имеет около 150 миллиардов долларов (около 10% ВВП), даже после того, как в прошлом году он был истощен примерно на 30 миллиардов долларов. Правительство также может выпустить больше долговых обязательств.

Но замена поврежденного оружия и отработанных боеприпасов – это не просто вопрос денег. Россия поставила военную технику в огромных масштабах. Например, оценки количества бронетехники, уничтоженной во время войны, колеблются от 8 000 до 16 000, согласно недавнему докладу Центра стратегических и международных исследований (CSIS), аналитического центра. Россия также потеряла много самолетов, беспилотников и артиллерийских систем.

Проблема в том, что для производства передового оружия ему нужен доступ к высококачественным компонентам "двойного назначения" западного производства, от двигателей до микрочипов, которые трудно получить из-за западных санкций. Крайне необходимые детали всегда можно перенаправить на их самое срочное использование.

Так, в феврале правительство временно прекратило прием заявок на получение биометрических паспортов для экономии микрочипов. Высококачественные стиральные машины также импортируются в больших количествах для удаления чипов, предположительно для использования в управляемых ракетах и других военных комплектах. Военная разведка Украины недавно сообщила, что каждый месяц России удается производить около 30 Х-101 и 20 "Калибров", двух основных типов управляемых ракет, предположительно благодаря таким уловкам.

Но объемы производимого современного вооружения далеки от того, что нужно России для восполнения своих истощающихся запасов. Украинские и западные военные чиновники считают, что Россия использовала большую часть своих запасов самых точных управляемых ракет. Серийные номера, найденные в обломках отработавших ракет, говорят о том, что теперь он использует новые, сделанные во время войны. Инсайдеры говорят, что армия просит в десять раз больше танков, чем могут произвести российские заводы. Отсутствие программного обеспечения и технического оснащения также, похоже, препятствует запуску российского производства беспилотников.

Однако то, чего России не хватает в качестве, она может частично компенсировать количеством, накапливая оружие советской эпохи. Он модернизирует около 90 старых танков в месяц, оснащая их новой электроникой и системами связи. Кремль восстанавливает старые ракеты, которые менее точны.

Как ранее писал OBOZREVATEL, россияне стремительно теряют свое благосостояние. Потребительский спрос откатился до уровня, который был семь лет назад.

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