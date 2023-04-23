Российский атомный сектор под смертельным ударом: Запад стремится вытеснить агрессора с мировых рынков

Как известно, российская атомная отрасль является одной из немногих, которую можно считать высокотехнологичной, наукоемкой и конкурентной в мире и продукция которой пользуется очень высоким спросом. Поэтому с самого начала агрессии против Украины наше государство добивалось введения как можно более масштабных санкций против этого сектора российской экономики, особенно учитывая военные преступления российской армии и нарушения ею норм безопасности на украинских атомных объектах.

Видео дня

Украинские санкции против атомного сектора России нашли поддержку в мире

5 февраля 2022 года Украина ввела санкции в отношении "Росатома" и других предприятий, связанных с атомной промышленностью РФ. Как отметил президент Украины Владимир Зеленский "Россия использует атомную отрасль как один из элементов внешней экспансии для давления на другие государства. Все это достаточные причины, чтобы атомная отрасль России была под глобальными санкциями".

Вскоре предложения о введении "атомных" санкций поддержала Германия. По словам министра экономики Германии Роберта Хабека, "Германия настаивает на том, чтобы Европейский Союз внес гражданский атомный сектор в новый пакет санкций против России. Ядерные технологии – чрезвычайно чувствительная отрасль. Здесь больше не может быть "обычного бизнеса".

Атомные государства G7 создают альянс против российской ядерной энергетики

В середине апреля 2023 года на ядерном энергетическом форуме в Саппоро атомные государства "Большой семерки", а именно Великобритания, США, Канада, Япония и Франция, сообщили о создании альянса, целью которого будет вытеснение России с глобальных рынков ядерного топлива. "Это соглашение будет использовано в качестве основы для полного вытеснения Путина с рынка ядерного топлива, и сделать это нужно как можно быстрее, чтобы лишить его средств для финансирования варварской атаки на Украину", – говорится в заявлении британского правительства. Фактически можно констатировать, что накануне саммита G7 в мае этого года ведущие атомные державы договорились "покончить с господством РФ на мировых рынках энергетики".

Россия может потерять доступ к крупнейшим урановым месторождениям в мире

Следует упомянуть, что сегодня Российская Федерация находится на 7-м месте в мире по добыче урановой руды с долей 5%, а мировым лидером, которому принадлежит 45% добычи, является Казахстан. Соседний Узбекистан имеет 7% мировых запасов урана, поэтому корпорация "Росатом" еще с советских времен имеет налаженное сотрудничество по разработке богатейших месторождений и является основным потребителем добычи этих стран. Однако война России против Украины хотя и с опозданием, но начинает бить по экономике государства-агрессора. Будущие санкции против "Росатома" должны заставить Казахстан и Узбекистан найти новых покупателей для своего урана или существенно сократить добычу, потеряв доходы и перспективы развития отрасли, чего, конечно, они не допустят. К тому же крупнейшие казахстанские месторождения Мойинкум, Торткудук и Инкай, составляющие 12% мировой добычи, уже разрабатываются французскими и канадскими корпорациями, поэтому дочерние предприятия "Росатома" будут вытеснены из этого сектора в ближайшее время.

Сейчас российская атомная отрасль, до сих пор остававшаяся одним из самых успешных секторов экономики, действительно оказалась перед серьезной угрозой деградации, ведь санкции должны затронуть не только ядерное сырье и операции с ним. В февральских санкциях от министерства финансов США, кроме "Росатома" и его филиалов, под серьезные ограничения попали: АО "АТОМСТРОЙ", разрабатывающее технологии монтажа, ремонта и демонтажа реакторного оборудования атомных установок, а также Ковровский механический завод и ВПО "Точмаш", где производятся центрифуги для обогащения урана, и ряд других предприятий. Это должно свести на нет возможности России использовать зависимость ряда стран мира от российских ядерных услуг, как она делала это с газом и нефтью.

Ограничение России в МАГАТЭ и запрещение доступа на внешние рынки атомной энергетики

Однако для того, чтобы санкции против российского атомного сектора из крайне болезненных превратились в действительно критические, необходимо добавить к ним еще ряд важных шагов. Речь идет, в частности, о заморозке новых контрактов "Росатома" на строительство атомных электростанций и поставки ядерного топлива, особенно в странах Запада. Кроме того, следует исключить "Росатом" из всех возможных международных научно-исследовательских проектов и лишить доступа к новым технологиям в этой сфере.

Наконец, нужно признать на уровне ООН и Совета Безопасности действия России по захвату украинских АЭС актами ядерного терроризма. Это должно стать основанием для ограничения российского влияния в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), в частности для запрета ее гражданам занимать руководящие должности и получать информацию об атомной энергетике Украины.

Именно такой комплекс санкций существенно повлияет как на доходы и внешнеэкономическое влияние России в мире, так и на возможности поддерживать высокий уровень эскалации войны против Украины.