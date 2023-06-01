Россия из-за санкций больше не может строить самолеты: планы по выпуску сократили в три раза 

В России в 2023 году из-за санкций будет выпущено самолетов Superjet-100 втрое меньше запланированного – 6 штук вместо 19. Импортные комплектующие заканчиваются и заменить их нечем.

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Об этом со ссылкой на министра промышленности и торговли Хабаровского края в РФ Евгения Романова сообщает Интерфакс. "В целом по отрасли показатели снижены. Основная причина - корректировка программы по региональному самолету Superjet-100: из 19 единиц в 2023 году мы, к сожалению, можем выпустить только 6 единиц в связи с отказом поставки импортного оборудования", - сказал он.

В 2022 году комсомольский авиазавод планировал выпустить 10 единиц Superjet-100, в 2023 году поставки этого самолета "будут меньше, чем в 2022 году", сообщал в июне 2022 года тогдашний российский вице-премьер Юрий Борисов (сейчас возглавляет "Роскосмос").

Западные санкции предусматривают запрет на поставки систем и комплектующих, необходимых для производства и обслуживания авиатехники. Российский авиапром перестал получать компоненты из-за рубежа даже по предоплаченным заказам.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ЕС продлил персональные санкции против граждан России из-за захватнической войны в Украине – это задело всех 1473 физических и 205 юридических лиц, находящихся в списках. Таким образом, несмотря на спекуляцию отдельных политиков, никто не был исключен из списков санкций.

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