Россия не смогла продать вертолеты в Африку: сделка провалилась из-за войны в Украине

РФ не смогла завершить следку по продаже в африканскую страну Бенин двух транспортных вертолетов Ми-171, которые там собирались использовать в нуждах своей армии. Одной из причин стали последствия санкций – Россия столкнулась с проблемами при доставке западных компонентов.

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Кроме того, госкомпания "Вертолеты России" не смогла получить экспортные лицензии от правительства РФ, пишет Military Africa. Это также может быть обусловлено последствиями вторжения РФ в Украину – вероятно, Россия теперь сама нуждается в этих вертолетах.

Отмечается, что неудачная сделка стала ударом по силам безопасности Бенина. Власти страны ведут борьбу с боевиками Аль-Каиды и ИГИЛ, для чего требуется укрепление северной границы.

В Бенине рассчитывали, что российские вертолеты помогли бы противостоять боевикам. Но теперь не известно, получит ли их страна вообще.

Это уже не первая сделка по продаже российских вертолетов, которая срывается с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Например, в 2022 году не удалось реализовать такие соглашения:

в апреле военно-воздушные силы Индии решили отказаться от покупки у России военно-транспортных вертолетов Ми-17В5. Контракт предполагался очень выгодным для РФ – она должна была продать 48 вертолетов;

в мае стало известно, что Индия приостановила переговоры с Россией о приобретении других десяти вертолетов – Ка-31 за 520 млн долл.;

в июле власти Филиппин сорвали сделку о закупке вертолетов Ми-17 – решение приняли приняли из-за опасений санкций США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском Татарстане обнаружили завод по сборке Shahed. По данным СМИ, ударные дроны-камикадзе производят в специальной экономической зоне "Алабуга", уже в 2024 году планируется перенести изготовление части деталей на территорию РФ, а затем автоматизировать производство.