Россия проводит кибератаку на украинский сервис: есть ли угроза утечки данных

Россия атакует украинский сервис єЧЕРГА – его используют с целью онлайн-бронирования места для пересечения границы грузовиками. Также призывы к осуществлению кибератак ходят по российским пропагандистским каналам.

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Об этом сообщили в Министерстве восстановления. Там отметили: несмотря на атаки, система работает без сбоев. В случае же изменений, "водители и перевозчики будут оперативно информированы".

"По состоянию на 11 часов дня мы уже начали фиксировать атаки на наш сервис. Сейчас специалисты обеспечивают необходимые технические решения для того, чтобы помешать россиянам влиять на работу", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: персональные данные водителей и данные транспортных средств, зарегистрированных в системе, защищены. А потому они "не могут быть доступны посторонним лицам в связи с попытками кибератак".

Что предшествовало

Запись в электронную очередь на новых пунктах пропуска был открыт 8 мая в 9:00. Как сообщили в Укртрансбезпастности, записаться в єЧЕРГУ можно:

Записаться можно в очереди на пункты пропуска в ряде областей. В частности:

Волынская – "Ягодин – Дорогуск", "Устилуг – Зосин";

Львовская – "Краковец – Корчёва", "Рава-Русская – Позвоночное", "Шегини – Медика", "Нижанковичи – Мальховице";

Черновицкая – "Порубное – Сирет", "Мамалыга – Кривая";

Закарпатская – "Ужгород – Вышнее Немецкое", "Чоп (Тиса) – Захонь", "Дьяково – Халмеу";

Винницкая – "Могилев-Подольский – Отач";

Одесская – "Рени – Джурджулешты", "Старокозаче – Тудора", "Виноградовка – Вулканешты", "Орловка – Исакча".

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