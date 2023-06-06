Россия взорвала Каховскую ГЭС: как повлияет на продовольственную безопасность и энергетику Украины

Подрыв оккупантами Каховской ГЭС будет влиять на ситуацию в энергосистеме Украины и продовольственную безопасность. При этом аварийные отключения света не будут применяться.

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Об этом рассказал бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Иван Плачков в комментарии OBOZREVATEL. Он отметил, что последствия подтопления будут большими.

"Последствия достаточно велики, потому что будут затоплены территории, и, думаю, будут проблемы с водоснабжением. Вся энергетическая инфраструктура тоже может быть подтоплена, это касается распределительных сетей – подстанции, линии электропередач и др. Поэтому там ситуация серьезная", – сказал экс-министр.

Он добавил, что тоже очень серьезная ситуация на Запорожской АЭС. Речь идет об обеспечении охлаждения систем безопасности.

Будут ли выключать свет в Украине?

Аварийные отключения, вероятно, не будут применяться из-за подрыва ГЭС. "На сегодня и ЗАЭС не работала и Каховская тоже, аварийные отключения только в зоне подтопления могут быть", – пояснил Плачков.

В "Укрэнерго" заявили, что вызванные разрушения не повлияли на стабильную работу энергосистемы. Компания совместно с "Укргидроэнерго" контролируют ситуацию, производится оценка рисков.

"Гидроэлектростанция с первых дней агрессии оккупирована и была заминирована россиянами, с ней утрачена технологическая связь, выдача мощности на подконтрольную территорию Украины с нее не осуществлялась. В настоящее время производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей", – подчеркнули в "Укрэнерго".

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что ночью 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка. В результате разрушения дамбы и не подлежащей восстановлению станции вода в Каховском водохранилище начала стремительно спадать и под угрозой подтопления оказалось более 80 населенных пунктов.

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