Россияне бегут из Москвы: стоимость билетов на самолеты взлетели в десятки раз и их все равно скупили 

В России скупили практически все билеты на прямые рейсы из Москвы. При этом цены на билеты резко взлетели. К примеру, стоимость перелета в Ереван увеличилась от 10 тыс. рублей до 198 тыс. рублей.

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Стоимость билетов сравнило российского издание Baza. Билетов с пересадкой или двумя осталось всего по нескольку штук. А прямой перелет до Еревана обойдется в 198 000 рублей (обычно он стоит около 10 тысяч рублей).В Стамбул, например, не осталось, в Анталью цена поднялась в 3,5 раза. А ближайший прямой рейс до Еревана стоит 200 тысяч рублей, вместо привычных 10 тысяч.

Россияне также бегут из страны из через автомобильную границу. Ранее появились видео, на которых зафиксированы огромные очереди на границе с Казахстаном. А Латвия была вынуждена остановить выдачу виз и уже намекнула, что готовится охранять границу от наплыва мигрантов.

В то же время в городах, где находятся боевики ЧВК "Вагнера", местные жители скупают бензин и билеты на поезда. На вокзалах – огромные очереди.

Бегут из страны также и богатые россияне. Правда, для этого используют частные самолеты, которые также массово вылетают из территории РФ.

Напомним, накануне Пригожин объявил "войну" Шойгу: с самого утра 24 июня в Ростове-на-Дону продолжается захват зданий, в Воронежской области сообщают о перестрелках, в ряде регионов отмечено большое количество военной техники и вооруженных людей. Контртеррористическую операцию объявили даже в Москве, а в нескольких областях людей призывали не выходить из домов.

По словам Пригожина, наемники контролируют все военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Он выдвинул ультиматум Шойгу.