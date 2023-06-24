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Россияне бегут из Москвы: стоимость билетов на самолеты взлетели в десятки раз и их все равно скупили 

Александр Литвин
Рынки и компании
2 минуты
14,3 т.
У россиян паника

В России скупили практически все билеты на прямые рейсы из Москвы. При этом цены на билеты резко взлетели. К примеру, стоимость перелета в Ереван увеличилась от 10 тыс. рублей до 198 тыс. рублей.

Видео дня

Стоимость билетов сравнило российского издание Baza. Билетов с пересадкой или двумя осталось всего по нескольку штук. А прямой перелет до Еревана обойдется в 198 000 рублей (обычно он стоит около 10 тысяч рублей).В Стамбул, например, не осталось, в Анталью цена поднялась в 3,5 раза. А ближайший прямой рейс до Еревана стоит 200 тысяч рублей, вместо привычных 10 тысяч.

Цены на билеты взлетели
Что происходит с ценами на билеты в РФ

Россияне также бегут из страны из через автомобильную границу. Ранее появились видео, на которых зафиксированы огромные очереди на границе с Казахстаном. А Латвия была вынуждена остановить выдачу виз и уже намекнула, что готовится охранять границу от наплыва мигрантов.

В то же время в городах, где находятся боевики ЧВК "Вагнера", местные жители скупают бензин и билеты на поезда. На вокзалах – огромные очереди.

Вокзал в Ростове

Бегут из страны также и богатые россияне. Правда, для этого используют частные самолеты, которые также массово вылетают из территории РФ.

Напомним, накануне Пригожин объявил "войну" Шойгу: с самого утра 24 июня в Ростове-на-Дону продолжается захват зданий, в Воронежской области сообщают о перестрелках, в ряде регионов отмечено большое количество военной техники и вооруженных людей. Контртеррористическую операцию объявили даже в Москве, а в нескольких областях людей призывали не выходить из домов.

По словам Пригожина, наемники контролируют все военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Он выдвинул ультиматум Шойгу.

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