Россияне не спешат в Крым: отели оккупантов снизили цены сразу на 40%

Несмотря на все заявления оккупационных администраций в Крыму, курортный сезон-2023 на полуострове не задался. Местным отелям уже пришлось снизить цены на 40%, и все равно отдыхающие не заполнили и половины свободных мест.

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Об этом сообщило представительство президента Украины в АР Крым. Похожие размеры скидок – 20-40% – называл российским пропагандистским медиа и глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

"Из-за низкого спроса гостиницы в Крыму снизили цены для туристов до 40%. В то же время с большой загруженностью курортов Краснодарского края, загрузка гостиниц в Крыму в июне не превышала 50%", – заявило представительство президента Украины.

При этом оккупационные администрации сообщают, что "Крым ждет туристов", а проведение курортного сезона на хорошем уровне "важно" для них. Учитывая это, правительство России выделило 2,5 млрд рублей в поддержку туризма в оккупированном Крыму и Севастополе.

"В низкий сезон 2023 года часть отелей закрылась, и поток туристов перераспределился между доступными объектами. При этом мы видели, что плечо бронирования стремительно сужалось, а основной поток гостей был непосредственно из самого Крыма. Количество приезжающих с материка значительно снизилось", – также рассказал менеджер одного из отелей в Алуште Дмитрий Гладков.

Уманский рассчитывает, что туристов якобы может стать больше в конце июля и августе. Но 9 июля "власти" оккупированных территорий заявили о том, что движение по Крымскому мосту перекрыто. При этом в России продолжает действовать режим временного ограничения на полеты в оккупированный Симферополь. Это уменьшает и без того скудный поток отдыхающих.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабинет министров Украины приступил к приему анкет в резерв сотрудников госорганов для работы в Крыму. В Минреинтеграции призвали приобщаться к резерву всех, кто понимает важность восстановления деоккупированных территорий, имеет необходимую квалификацию и осознает уровень ответственности за работу на госслужбе.

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