Россияне остались без качественных батареек: Duracell объявил о выходе из РФ – СМИ

Duracell, мировой лидер среди производителей высокоэффективных алкалиновых и специальных батареек, уходит из страны-террористки России. Компания перестала поставлять батарейки и другую продукцию в РФ.

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Об этом сообщает крупное российское новостное интернет-СМИ. Как отмечается, в Россию перестали поступать товары Duracell с завода в Бельгии.

"В компании нам подтвердили: роковое решение пойти приняли акционеры. Распорядились расторгнуть все действующие контракты в одностороннем порядке, распродать запасы, рассчитаться с персоналом, разослать партнерам печальные письма с сожалением и благодарностями за возможность зарабатывать деньги в России", – говорится в сообщении.

Duracell – торговая марка бытовых батареек, выпускаемых американской транснациональной компанией Procter&Gamble. Она выпускает батарейки основных типоразмеров, таких как AAA, AA, C, D, 9-вольтная батарейка, именуемая в быту как "Крона", а также CMOS для материнских плат (CR2032).

Ранее стало известно, что владелец строительной сети Leroy Merlin – французская группа ADEO – планирует продать все свои магазины в РФ. Ожидается, что российская компания будет передана локальному менеджменту.

Об этом сообщили в самой ADEO. Там отметили: смена владельца не отразится на бизнесе, а также не будет менять отношения с партнерами и клиентами и сохранит все рабочие места.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Alibaba Group – главный акционер одного из крупнейших маркетплейсов РФ "Алиэкспресс Россия" – отказалась инвестировать в развитие проекта. Более того, ее примеру последовали и другие акционеры компании. После этого "Алиэкспресс Россия" провела массовое сокращение персонала, уволив сотни сотрудников.

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