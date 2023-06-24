Россияне в панике пытаются сесть на любой поезд и сбежать из Ростова: опубликовано видео с вокзала 

В российском Ростове-на-Дону, который фактически захвачен ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, образовалось столпотворение на вокзале. Местные жители готовы сесть на любой поезд, чтобы покинуть город.

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Об этом пишет издание "КоммерсантЪ". Вокзалы в Ростове-на-Дону переполнены людьми, желающими выехать из города. Большие очереди наблюдаются на железнодорожном пригородном вокзале.

По информации правительства региона РФ, автовокзал работает в штатном режиме. "Остановлена продажа билетов на направления, по которым временно перекрыто движение", — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в России скупили практически все билеты на прямые рейсы из Москвы. При этом цены на билеты резко взлетели. К примеру, стоимость перелета в Ереван увеличилась от 10 тыс. рублей до 198 тыс. рублей.

Россияне также бегут из страны из через автомобильную границу. Ранее появились видео, на которых зафиксированы огромные очереди на границе с Казахстаном. А Латвия была вынуждена остановить выдачу виз и уже намекнула, что готовится охранять границу от наплыва мигрантов.

В то же время в городах, где находятся боевики ЧВК "Вагнера", местные жители скупают бензин и билеты на поезда. На вокзалах – огромные очереди.

Бегут из страны также и богатые россияне. Правда, для этого используют частные самолеты, которые также массово вылетают из территории РФ.

Напомним, накануне Пригожин объявил "войну" Шойгу: с самого утра 24 июня в Ростове-на-Дону продолжается захват зданий, в Воронежской области сообщают о перестрелках, в ряде регионов отмечено большое количество военной техники и вооруженных людей. Контртеррористическую операцию объявили даже в Москве, а в нескольких областях людей призывали не выходить из домов.

По словам Пригожина, наемники контролируют все военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Он выдвинул ультиматум Шойгу.