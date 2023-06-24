Россияне выстроились в огромные очереди за бензином: боятся мятежа и взрывов

В Воронежской и Ростовской областях РФ россияне массово скупают бензин. Выстроились огромные очереди. На фоне военного мятежа ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и взрыва на нефтебазе местные жители испугались дефицита топлива.

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Об этом сообщают российские Telegram-каналы. "Жители Воронежа запасаются бензином. На некоторых заправках в городе возникли пробки", – говорится в публикации. Ранее стало известно, что в Воронеже на нефтебазе на ул. Димитрова загорелся резервуар с топливом.

Также очереди на заправки появились и в Ростовской области. И хотя местные власти говорят, что дефицита не будут, россияне массово скупают топливо.

Ранее в Ростовской области РФ на фоне мятежа ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина местные власти попытались успокоить россиян рассказами о запасах продуктов. Директор департамент потребительского рынка региона Алексей Панкратов заявил, что запаса хватит на неделю.

Ранее в РФ банки повысили наличные курсы доллара и евро на фоне информации о военном мятеже ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и фактически захвата им Ростова-на-Дону. Доллар подорожал с 84 до 105 рублей, а евро – с 92 до 115 рублей.

Напомним, накануне Пригожин объявил "войну" Шойгу: с самого утра 24 июня в Ростове-на-Дону продолжается захват зданий, в Воронежской области сообщают о перестрелках, в ряде регионов отмечено большое количество военной техники и вооруженных людей. Контртеррористическую операцию объявили даже в Москве, а в нескольких областях людей призывали не выходить из домов.

По словам Пригожина, наемники контролируют все военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Он выдвинул ультиматум Шойгу.