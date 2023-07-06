Руководителя "Київміськбуду" Кушнира отстранили от обязанностей, анонсирован аудит – он объяснил свою позицию

Сегодня, 6 июля, по требованию мэра Киева Виталия Кличко состоялось заседание набсовета и правления "Київміськбуду", где было принято решение о проведении аудита деятельности компании с привлечением одной из ведущих международных аудиторских фирм. В свою очередь руководитель компании Игорь Кушнир отстранен от исполнения обязанностей. Сам Кушнир согласен с таким решением и считает его вполне законным.

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Также работает временная контрольная комиссия, созданная депутатами Киевсовета, сообщил городской глава в своем Telegram. В свою очередь OBOZREVATEL получил в свое распоряжение комментарий Игоря Кушнира о принятии решения.

"Я полностью согласен с таким решением. Деятельность компании происходит в рамках действующего законодательства. Поэтому, надеюсь, аудит расставит все точки над "і" и докажет, что бизнес моей семьи не пересекается с "Київміськбудом". Мне нечего скрывать, но есть что сказать", – отметил он.

Как отметил Кушнир, с февраля в СМИ начали регулярно появляться материалы негативного характера о нем и этой семье. Некоторые из них были откровенно заказными, добавил он.

"Кто-то считал, что, если я перестану быть президентом "Київміськбуду", то компания начнет работать лучше. Тот, кто руководил крупным предприятием и в целом разбирается в бизнес-процессах, никогда не скажет, что это "медом помазано". Более того, во время войны, когда рынок практически замер. Большой бизнес в нашей стране почему-то априори считается чем-то негативным, и некоторые радостно поддерживают этот нарратив. К сожалению. Потому что хайп и скандал это всегда интереснее реальных финансовых показателей и результатов", – рассказал он.

Также Кушнир подвел итоги работы компании за 11 лет своей работы. В частности, было построено:

почти 3 млн. кв. метров жилья;

126 жилых домов;

почти 32 тыс. квартир;

200 тыс. кв м коммерческой недвижимости;

свыше 5 тыс. паркингов.

детские сады, школа, общественные постройки, торгово-построение и спортивно-оздоровительные комплексы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко встретился в столичной мэрии с генеральным секретарем межправительственной коалиции "Сообщество демократий" Томом Гаретом. Коллеги обсудили помощь, в которой нуждаются Украина и Киев в борьбе против российской агрессии.

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