Руководство Администрации морпортов Украины предстанет перед судом: нанесли ущерб государству почти на полмиллиарда гривен. Фото

Руководство государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" предстанет перед судом по обвинению в служебной халатности, нанесшей ущерб государству почти на полмиллиарда гривен. По данным следствия, чиновники заключали контракты о выполнении работ по завышенным ценам.

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Об этом сообщили 29 июня в Офисе генерального прокурора Украины. В ведомстве отметили, что направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя и двух должностных лиц Южненского филиала госпредприятия.

В мае 2017 года чиновники заключили договор подряда на выполнение дноуглубительных работ в акватории морского порта "Южный" и оплатили услуги по завышенной цене, нанеся ущерб ГП на сумму почти 100 млн грн.

Кроме того, продолжается досудебное расследование по аналогичному преступлению этих же чиновников, которое привело к почти 360 млн грн убытков.

27 июня по месту жительства фигурантов провели обыски. О подозрении сообщили руководителю и двум должностным лицам госпредприятия, сообщили в Офисе генпрокурора.

Отметим, санкция статьи 367 Уголовного кодекса "Служебная халатность" предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Высший антикоррупционный суд Украины арестовал с альтернативой внесения залога главу Тернопольского облсовета Михаила Головко и зама главы Тернопольской ОВА Игоря Демьянчука по делу о вымогательстве взятки.

НАБУ и САП задержали Головко, Демьянчука и второго замглавы Тернопольской ОВА Игоря Гайдука "на горячем".

В сеть попала запись разговоров чиновников с бизнесменом-заявителем, в которой идет речь о взятке размером около 2,4 млн грн.