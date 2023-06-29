Руководство Администрации морпортов Украины предстанет перед судом: нанесли ущерб государству почти на полмиллиарда гривен. Фото
Руководство государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" предстанет перед судом по обвинению в служебной халатности, нанесшей ущерб государству почти на полмиллиарда гривен. По данным следствия, чиновники заключали контракты о выполнении работ по завышенным ценам.
Об этом сообщили 29 июня в Офисе генерального прокурора Украины. В ведомстве отметили, что направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя и двух должностных лиц Южненского филиала госпредприятия.
В мае 2017 года чиновники заключили договор подряда на выполнение дноуглубительных работ в акватории морского порта "Южный" и оплатили услуги по завышенной цене, нанеся ущерб ГП на сумму почти 100 млн грн.
Кроме того, продолжается досудебное расследование по аналогичному преступлению этих же чиновников, которое привело к почти 360 млн грн убытков.
27 июня по месту жительства фигурантов провели обыски. О подозрении сообщили руководителю и двум должностным лицам госпредприятия, сообщили в Офисе генпрокурора.
Отметим, санкция статьи 367 Уголовного кодекса "Служебная халатность" предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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