Ряд стран мира зависит от "Росатома": 6 шагов, как Западу и Украине избавиться от атомной монополии РФ

Многие крупные страны мира, в том числе США и члены Европейского Союза (ЕС), зависят от российской госкорпорации в области атомной энергии "Росатом". При этом Британия, США, Канада, Япония и Франция создали альянс, направленный на отмену атомной монополии компании и вытеснение страны-агрессорки России с международного рынка.

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Об этом пишет на своей странице в Facebook предприниматель, эксперт энергетического рынка Виктор Куртев. Он назвал 6 шагов, которых должна добиться Украина, чтобы "настал конец "Росатому" :

исключение "Росатома" из всех международных организаций;

консервация всех активных международных проектов "Росатома";

запрет на получение долгового финансирования проектами "Росатома";

запрет на любой трансферт технологий в пользу "Росатома";

введение эмбарго на поставку "Росатома" урановой руды;

введение эмбарго на закупку у "Росатома" ядерного топлива.

"И тогда наступит конец конца "Росатома"… и, как следствие, конец России", – отметил специалист. По его словам, немногие это понимают, но само существование российской госкомпании является "основным предохранителем развала России".

На сколько мир зависит от "Росатома"?

Корпорация является лидером в мировой атомной промышленности. Она занимает 2 место в мире по запасам урана и 5-е по объему его добычи, 4-е место в мире по производству атомной энергии, а также контролирует 45% мирового рынка услуг по обогащению урана и 17% рынка ядерного топлива.

"Росатом" объединяет более 360 предприятий атомной отрасли, включает не только все гражданские атомные компании РФ (в т. ч. научно-исследовательские организации, организации по добыче и обогащению урана, атомные электростанции, атомный ледокольную флот, подрядчиков по строительству АЭС и т.д. ), но и предприятия ядерно-оружейного комплекса, в частности ядерные центры в Сарове и Снежинске, ПО "Маяк" в городе Озерское Челябинской области, комбинат "Электрохимприбор" в городе Лесовом Свердловской области, Приборостроительный завод в городе Трехгорный Челябинской области и др.

В годовом электрическом балансе США атомная генерация занимает 20% (для энергосистемы восточного побережья – 40%), а каждый четвертый килограмм (25%) обогащенного урана в нем имеет российское происхождение, подчеркнул Куртев. В других развитых странах зависимость еще больше, например, в Южной Корее – 31%, в Швеции – 57% обогащенного урана русского происхождения.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли России. Под ограничения оказались 200 российских компаний. В частности, государственная корпорация "Росатом" и ее филиалы.

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