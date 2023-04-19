Ryanair готова возобновить работу в Украине как можно быстрее: в компании назвали срок

Крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе Ryanair назвала конкретный срок возобновления деятельности в Украине. Речь идет об около 2 неделях после того, как полеты в страну снова станут безопасными.

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Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается, что в течение 12 месяцев после возобновления деятельности компания планирует:

создать в Украине 30 маршрутов;

иметь несколько баз.

"Мы сможем начать летать туда примерно за две недели (после войны. – Ред.). Мы активно ищем способы и изучаем возможности для возвращения в Украину", – приводит издание слова гендиректора Ryanair Майкла О'Лири.

При этом он подчеркнул: в настоящее время в Польше ожидает открытия рынка нанятый компанией в Украине персонал. В частности:

около 60 пилотов;

около 80 членов экипажа.

В ожидании огромных возможностей

В то же время О'Лири отметил: восстановление Украины предоставит европейскому бизнесу огромные возможности. При этом авиация будет играть в этом процессе ключевую роль, ведь:

"россияне, вероятно, взорвут дороги и мосты";

поэтому самолеты станут важнейшим способом передвижения.

Как Ryanair будет возобновлять работу

Ранее же О’Лири сообщил, что после войны Ryanair в первую очередь возобновит рейсы в Украину и из страны. А чуть позже – работу собственных баз, как минимум в:

Киеве;

Львове;

Одессе.

Более того, подчеркнул тогда он, война не повлияла на планы компании расширить свое присутствие в стране. "Мы по-прежнему рассматриваем Украину как рынок, который имеет тот же потенциал, что и Польша", – сказал глава Ryanair.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейская организация по безопасности воздушной навигации спрогнозировала, что ограничения на полеты над Украиной будут действовать до 2029 года. Однако это не означает, что авиасообщение будет приостановлено до этого периода.

Отчет является исключительно предположением Евроконтроля. На самом же деле украинское воздушное пространство будет открыто сразу после завершения военных действий и победы Украины.